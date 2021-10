Jorge Ortega apuesta por la inclusión y la continuidad

Ayer 1 de octubre los ayuntamientos de Jalisco recibieron a la nueva administración. En el caso de Zapopan la Dirección de Cultura quedó a cargo del funcionario Jorge Ortega, quien anteriormente se desempeñó como secretario ejecutivo del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (CECA).

El nuevo director de Cultura, quien ocupará el cargo en el que estuvo Gerardo Ascencio en las administraciones pasadas, charló sobre la invitación que tuvo por parte de Juan José Frangie, presidente municipal de Zapopan: “Mientras comenzaba y avanzaba la campaña tuve la oportunidad de estar en algunas reuniones, intercambiar opiniones con él. Estaban los artistas con quienes he trabajado, se lograron hacer aportes con lo que planteaba en la campaña. Este intercambio de visiones fue lo que nos apoyó para llegar al punto”.

Habiéndose desempeñado como promotor cultural de artes plásticas en la organización de exposiciones y subastas, buena parte del aprendizaje profesional de Ortega sucedió en el CECA: “La mayor parte del conocimiento adquirido fue a través del CECA. Fue una gran oportunidad de estar ahí, hay una visión general, de los municipios cercanos, estatal, muchos de los aspectos en los que se puede mejorar. Es gran parte de las cosas que permiten tener una visión distinta y poder general cosas más integrales y transversales”.

Nuevo organigrama

La llegada de Ortega se regirá por una política de continuidad y mejora en el trabajo que se realizó previamente: “Es un legado maravilloso el que deja el maestro Gerardo. Tenemos una dirección organizada, con manuales, con gente comprometida con su trabajo. Es valioso para continuar y establecer nuevas formas de trabajo que permitan evolucionar y hacer cosas mejores”.

Ortega abundó en el organigrama de la dirección, donde además del área administrativa hay tres unidades operativas: la de acceso universal a la cultura (que estará dirigida por Cristopher de Alba, exdirector de Desarrollo Municipal en la Secretaría de Cultura de Jalisco), fomento cultural (con centros culturales, a cargo de Cecilia Romo, excoordinadora de la Lic. en Artes de la SC) y patrimonio e investigación (con Julio César Herrera Ozuna, exdirector del Museo de Arte Raúl Anguiano).

Además de las temáticas que tratan estas tres unidades, el plan de trabajo suma cuatro ejes en los que Ortega busca poner mayor énfasis: cultura de paz, transversalidad (vinculación con otras instancias de gobierno e instituciones), evaluación con mejora y continuidad, y la innovación creativa (como implementar en centros culturales, integrando talleres con medios digitales).

Enfrenta la crítica

En cuanto a las críticas que ha tenido su nombramiento, como el comunicado de la Red Independiente de Agentes Culturales de Jalisco el funcionario comenta: “Tienen la invitación para conocer, qué vamos a hacer en Zapopan, conocer al equipo y sumar. Es algo que nos hace comunidad cultural: sumar”.

Sobre la auditoría interpuesta por la Contraloría del Estado aclaró: “No he recibido a mi persona ni a mi desempeño una notificación específica. He podido entregar mi carta de no sanción administrativa sin ningún problema”.

Cabe recordar que a Jorge Ortega se le responsabiliza de una presunta adjudicación discrecional de becas por un monto total de 2.5 millones de pesos, cuando fue miembro del CECA.

De presupuesto y fondos

El presupuesto con el que contará la Dirección de Cultura en Zapopan para las áreas operativas es de aproximadamente 26 millones de pesos: “Lo que sigue es ver cómo podemos comenzar con los programas nuevos que se van a incorporar a la oferta cultural”.

Sobre la procuración de fondos, Ortega agregó: “Afortunadamente el presidente tiene una sensibilidad muy grande con la cultura. Desde la administración anterior como jefe de gabinete apoyó mucho a la Dirección de Cultura”.

A propósito del presidente municipal, Jorge comentó que se alinea a la política de puertas abiertas: “Es un gobierno de puertas abiertas. Estoy completamente abierto al diálogo”.

Dos vocaciones que Jorge resaltó y con las que comenzarán en su plan de trabajo es “llevar la cultura a los rincones a los que hemos llegado poco o a los que no hemos llegado. Planeamos evaluar cómo a través del arte podemos tener incidencia en la regeneración del tejido social”. Otro punto importante es la inclusión: “Preparamos un programa con actividades, presentaciones y muestras para personas que tienen dificultades auditivas, visuales, con parálisis cerebral. Vamos a un acceso a las artes para todas las personas”.

Para el director de cultura “La importancia del equipo radica en la gente que se queda”. Entre los programas que destacó en su continuidad está la temporada orquestal, “un proyecto que la ciudadanía ha adoptado completamente, es un público expectante para ver qué hay los miércoles en el Centro Cultural Constitución. Los jueves de teatro también, hay fila para ver las presentaciones de la compañía de teatro. Todos los proyectos de los centros culturales continúan, la capacitación hacia los maestros es un punto clave”, finaliza.

