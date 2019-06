Jorge Comensal presenta “Las mutaciones”, en Guadalajara

El joven escritor mexicano Jorge Comensal se encuentra en Guadalajara para presentar su novela “Las mutaciones”. El evento se realizará mañana 22 de junio en Casa Teodora (Calle Justo Sierra 1828, colonia Americana) a las 18:30 horas, la entrada es gratuita.

La novela se publicó en 2016 bajo la editorial Antílope y ha tenido buen recibimiento por parte de la crítica literaria, personalidades como Christopher Domínguez Michael y Juan Pablo Villalobos la han calificado positivamente, pues el humor y la tragedia se balancean en la trama que narra la historia de un abogado a quien le extirpan la lengua.

“Empecé a imaginar qué efectos tiene en la vida de una persona la pérdida del habla. En este caso el protagonista es un abogado que se dedica sobre todo a hablar, y entonces es sobre cómo la vida de cualquiera de nosotros, si le quitamos la capacidad de expresarse verbalmente, digamos que se desmorona nuestro ser social, nos quedamos aislados; no nos detenemos a pensar cuánto dependemos de hablar en nuestra vida cotidiana. Sin el habla te vuelves un exiliado del mundo. Esta es la historia que quería contar”, detalla Comensal en entrevista con este medio.

Igualmente, el cáncer es otro de los elementos que rige a la narración. “Me parece que es una enfermedad que sirve como depósito de muchos miedos y obsesiones de nuestra cultura. Y por otro lado, le tenemos un gran temor, justificado porque es devastadora, ese temor se ve engrandecido por la carga simbólica que tiene el cáncer y por esto se volvió el otro tema fundamental de la historia”.

Sin embargo, la introducción del cáncer se hace de manera innovadora, pues el autor había detectado en relatos, películas y novelas que esta enfermedad “sirve como una especie de instrumento solamente para detonar el desenlace de las historias, pero no exploran el cáncer como una historia en sí misma, siempre como un detonador de algo. Por eso quería escribir historias del cáncer para establecer un diálogo sobre la enfermedad desde una perspectiva un tanto irreverente y en un tono ligero, no en clave lúgubre ni solemne, incluso con humor, lo que era un reto: hacer que dos cosas que parecen incompatibles, el cáncer y el humor, se reúnan en un espacio, para eso me ayudó mucho Benito, el loro que aparece en la trama” y que también sirve de portada del libro.

LS