Jacob Vilató presentará sus “Meninas feas” en el MUSA

En lo que su representa su más reciente y primera exposición individual en nuestro país, situada todavía en el Centro Cultural Clavijero de Morelia, el artista plástico catalán Jacob Vilató llegará el próximo 17 de marzo a las salas del Museo de las Artes (MUSA) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) con la muestra “Meninas feas”, una colección de cerca de 70 piezas de formatos variados donde el pintor explora la obra -tal vez- más emblemática de la historia del arte español, “Las Meninas” de Diego Velázquez.

Con todo, estas piezas de Vilató pueden entenderse como parte de un proceso en el que hace “una aportación” a una larga serie de pinturas que toman como base la famosa obra de Velázquez -de hecho, su tío-abuelo, Pablo Picasso, pintó en 1957 una serie de 44 cuadros con el mismo tema- pero de igual manera evade comparaciones con el título que emplea para su exposición, con trabajos que reflejan un humor desenfadado y una calidad infantil, con enorme colorido y trazos cargados de fuerza.

Respecto de lo que se podrá apreciar en Guadalajara, segundo punto en el periplo de esta exposición itinerante, señala Vilató que se tratará de “casi las mismas piezas, hemos eliminado algunas -por no corresponder del todo al espíritu de la muestra o porque se vendieron- y añadimos alguna más; de entre las que no pudimos incluir en el conjunto original; pero, en general, es la misma”, comparte en entrevista con EL INFORMADOR.

En este sentido, refiere Itzel Culebro, socia del artista, que persiguen “aportar algo de novedad a lo que se exhiba en el MUSA, que la gente tenga oportunidad de ver algo distinto”; por supuesto, “hay planes de llevarla a otras ciudades del país, pero este destino está asegurado”.

“Loosing meninas”. Vilató explica que el trabajo detrás de la exposición requirió meses, con una obra “humilde, personal, cercana, no hay un intento por crear un falso discurso, más pomposo”. ESPECIAL

Un espacio dinámico

Para Vilató, que su obra llegue a la ciudad significa mostrarla “en un sitio excitante que, además, dependiendo del espacio puede modificar el significado de lo que se exhibe. El MUSA es un lugar con mucho dinamismo y la exposición será distinta en alguna medida, sobre todo porque la escena para el arte está muy viva en Guadalajara”.

México es, para el artista, un lugar “donde siempre tratan excelentemente bien; hay mucho por descubrir y me han hecho sentir como en casa desde el primer momento. México ha superado mis expectativas y me hado oportunidad de mostrar mi trabajo. Estoy feliz por la respuesta que tenemos en el Centro Cultural Clavijero de Michoacán con ‘Meninas feas’, todo ha ido bien”.

El proceso de abordaje para la obra de Velázquez, revela Vilató, “fue muy abrupto; era estudiar la obra y pintar siete días de la semana por varios meses. Eso hace que la constancia convierta las piezas en parte de uno mismo; creo que el truco -por llamarlo de alguna manera- para que le guste a la gente es que es un trabajo humilde, personal, cercano, no hay un intento por crear un falso discurso, más pomposo; además se trata de un cuadro que está muy presente en México (no sólo en España), lo que ha allanado mucho el terreno. Quiero pensar que la muestra no sólo tiene contenido, sino que es muy accesible”.

Para el catalán, este ejercicio representa una perspectiva clara, una propuesta directa, pues “uno entrega lo que recibe; creo que es normal -y bueno, además- que si pinto, lo hago con las herramientas que tengo, con las imágenes de hoy día. Siempre hay voluntad al pintar un cuadro, pero también detalles naturales que salen sin querer”.

“Meninas en azul”. La exposición que se presentará en el MUSA será diferente a la que actualmente está montada en el Centro Cultural Clavijero de Morelia. ESPECIAL

Pintura y arquitectura

La experiencia profesional de Vilató como arquitecto -tres lustros de no poco éxito- ha sido esencial en su camino como artista, “pero creo que a veces se tiene la perspectiva de que soy un arquitecto que va a la pintura, y no, más bien la arquitectura fue la anomalía. Siempre he pintado, pero a los 18 años uno escoge y busca hacer su propio camino. Pero al final, se trata de ‘capas’ que uno va añadiendo a lo largo del camino”.

En este sentido, el pintor establece que “en muchas ocasiones, la cuestión es aprender a mirar, entender las cosas desde cierta perspectiva. Creo que no hago la típica pintura de arquitecto, pero me ha ayudado mirar, insistir. Muchas veces se habla de quitar lo prescindible de la obra, y creo que la arquitectura ayuda bastante en ese sentido, porque ayuda a remover lo que sobra y purificarlo. En esta relación, la arquitectura ayuda a buscar en estos procesos que el mensaje se reduzca al mínimo”.

“Meninas gray”. Una pieza nueva que se integrará a la muestra “Meninas feas” que veremos en marzo. ESPECIAL

Sobre el autor

Creció entre médicos y artistas, en una casa llena de pinturas y dibujos. Siempre le gustó dibujar, y se inclinó por la arquitectura como profesión. Dedicó 15 años a trabajar en su despacho de arquitectura, que -con oficinas fuera de España- le permitió ejercer en lugares, como: Malasia, India, China, Emiratos Árabes, Egipto y varios más. Como artista plástico, sus obras se encuentran en colecciones privadas de Europa, Asia, México y los Estados Unidos.

“Antes de la conclusión”. Esta pieza tiene un enorme colorido y trazos cargados de fuerza. ESPECIAL

Lo que viene

Por lo que toca al futuro, Vilató continúa trabajando y, después de esta exposición, “lo que ha venido es muy intenso en cuanto a viajes y pintar; tengo una serie de piezas, hombres sentados, son cerca de 60 piezas”; parte de esta colección - “La suite assise”- se presentó en Miami, Florida, en la feria Art Basel y representa para el pintor “un cambio de registro”.

Lo anterior, detalla el arquitecto, “significa en parte un retorno a las raíces, pero también hay influencia del arte africano, y si en ‘Meninas feas’ se percibe la intención de evadir lo intelectual, creo que en ‘La suite assise’ se percibe mucho más”.

Finalmente, en atención a las recomendaciones sanitarias “si tenemos suerte”, indica Culebro, “podremos hacer una inauguración apropiada, pero dependemos de las condiciones, ojalá que se pueda”; asimismo, se encuentran en pláticas con ayuntamientos de la zona metropolitana para, de ser posible, coordinar actividades vinculadas con la exposición.