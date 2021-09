Jacob Vilató, el heredero de la genialidad de Picasso, expondrá en México

El artista español Jacob Vilató tendrá su primera exposición individual en México, este 9 de septiembre, con la muestra “Meninas Feas”, en la Sala 1 del Centro Cultural Clavijero, de Morelia. Proveniente de una familia de artistas (como los hermanos Javier y José Vilató Ruiz, además de Pablo Ruiz Picasso), Jacob se formó como arquitecto, pero la pasión por la pintura lo llevó a cambiar de carrera: “Yo no recuerdo un día de mi vida sin pintar”, comentó.

Talento y visión. José Vilató Ruiz junto a su socia Itzel Culebro. Cortesía/ Noemi Jariod

El pintor platicó con EL INFORMADOR sobre ese entorno que conoció en su infancia y su acercamiento a la pintura: “En mi casa hay dos vertientes: los médicos y los pintores. Sí que es verdad que hay una política de trabajo, una ética muy fuerte. Es un sentimiento muy familiar: lo que hay que hacer es trabajar, no por dinero sino para desarrollar algo. Ellos hacían o medicina o pintura. Una comida en mi casa de lo que hablaban era básicamente o un paciente o una exposición. Mis tíos eran pintores, pasábamos mucho tiempo juntos, liándola en sus talleres, con el olor a óleo o yendo a exposiciones. Al final era directamente mi mundo, donde estaba cómodo. Es lo que le quita ese aspecto snob a la pintura: es muy próxima. Cuando hablaba con mi padre no hablábamos de futbol o del trabajo: hablábamos de pintura”.

En la charla con esta casa editorial también estuvo presente Itzel Culebro, socia de Vilató, quien habló sobre el vuelco en la carrera de Jacob, de dedicarse a la arquitectura a mostrar sus pinturas: “Ya tenía una carrera de quince años como arquitecto en diferentes países de Asia y Medio Oriente. Aunque al principio era un trabajo muy creativo, hacía los proyectos y no la obra, proyectos más creativos. El negocio fue llevándolo al prefabricado: mil, diez mil unidades, todas iguales. Es muy rentable pero la parte creativa fue quedando rezagada. Hacer cada día lo mismo por un tiempo está bien y es rentable, pero imaginarnos 20 años haciendo lo mismo, no. Tuvo su crisis de los 40 anticipada. Se dio permiso de hacer lo que siempre quiso: pintar. Se dio ese lujo más maduro profesionalmente, cuando ya había tenido éxito en la arquitectura. Las cosas cuando van mal es fácil cambiarlas, yendo bien es complicado decidir dejarlo. Es muy valiente, ha salido bien”.

Arte. Pieza llamada “The Skull”. Cortesía

Aunque había pintado durante toda su vida, fue hasta octubre de 2019 cuando Jacob mostró sus obras por primera vez: “Y en marzo nos encerraron, frenó muchas cosas pero ayudó en el sentido artístico, lo obligó a encerrarse y pintar”, afirmó Itzel.

Jacob reconoce que mudarse de la arquitectura a la pintura lo ayudó a encontrar nuevos horizontes artísticos: “Yo intento huir de mí mismo, de la repetición. Es algo que me da mucho miedo. No es simplemente ser original por ser original, pero sí intentar no encajarme en un sitio. Al final es inevitable, hay una cohesión porque es la misma persona, con las mismas ideas y las mismas herencias”.

Pese al cambio reconoce que algo que aprendió de la arquitectura fue la manera de trabajar: “La arquitectura me acercó mucho a los proyectos: solucionar una cosa un día, al día siguiente otra. Es un trabajo constante. Cuando uno diseña un edificio hace desde el dibujo hasta decidir dónde va una luz. Es imposible hacerlo en un día: da otra escala al momento de abordar las cosas. Es cosa de tiempo, eso es importante”.

Obra. Pieza titulada “The long year”. Cortesía

Además de buscar concretar la itinerancia de “Meninas feas”, en Guadalajara, Mérida y la Ciudad de México, próximamente Jacob expondrá en Barcelona y en Francia, otra serie. Esa otra selección de obra empezó azarosamente: “Comenzó a partir de que un amigo me regaló un pequeño boleto de lotería. De allí hubo una pequeña figura, luego fue volverla a dibujar una noche. Luego una más y otra más hasta que ya son las 08:00 de la mañana. Con algo tan aparentemente limitado se puede sacar tanto provecho. Comenzó desde unos dibujitos pintados de 20 x 30 cm, fue pasar a cuadros de 2.5 metros: es agitar las cosas para ver qué sale. Hay momentos que es muy fácil, otros no tanto”, finalizó.

Arquitectura eficiente

Sobre el tipo de arquitectura que ejerció Jacob, recordó: “He hecho la arquitectura que en India llaman eficiente: arquitectura que sea lo más rentable posible para el cliente. Al final es su proyecto. Hay ciertas partes económicas, pero también muy íntimas: como cuando uno se levanta en su cuarto. Al proyectarla se busca esa parte eficiente, pero también la que conecta con la persona. La manera de abordarlo íntimamente es algo muy artístico. Creo que eso se ve mucho en la pintura”.

Escultura. “Xochicalli, Casa de la Flor”. Cortesía

El trabajo arquitectónico lo llevó a otros sitios del planeta, donde abrevó de la cultura: “Mi padre tenía distintas obsesiones: el arte africano y China. Comencé trabajando en un despacho que trabajaba mucho con China. Pude conectar directamente, que es tan distinta y tan mitificada. Ir a un sitio donde es un idioma tan poco parecido, notamos que pasan cosas muy interesantes, pero no entendemos nada. Dispara del todo el hambre por absorber, por conocer. Es muy enriquecedor, quizá lo que me puede distinguir de gente de mi generación y de mi lugar es eso, una mentalidad de darnos cuenta de que no tenemos la razón. El arte europeo no es el mejor del mundo. Es darnos cuenta de que estábamos equivocados. Supongo que hay cosas que he ido robando un poco, creo que se ve en los cuadros: el arte africano, algunos detalles más asiáticos. Es sutil, va más bien por la manera de pensar y el valor que se le da al propio trabajo”.

