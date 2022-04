Isaac Hernández regresa con “Despertares”

Si algo ha aprendido el bailarín tapatío Isaac Hernández -de 31 años- en su trayectoria sobre los escenarios, ha sido saber cómo proteger la esencia de sus proyectos, en especial, cuando se trata de producciones internacionales como “Despertares”, espectáculo multidisciplinario de danza que, tras dejar de realizarse en 2019, regresa a los escenarios.

Para su edición 2022 “Despertares” contará con la participación de los mejores bailarines del mundo, como Natalia Osipova, Tamara Rojo, James Streeter, Jurgita Dronina, Brooklyn Mack; además, en esta ocasión, el espectáculo incluirá a los músicos Los Macorinos.

La función ocurrirá el próximo 6 de agosto, en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, mientras avanzan las charlas para lograr que el montaje, producido por Soul Arts Productions, pueda emprender un circuito de presentaciones con la intención de encontrar el escenario ideal para llegar a su tierra natal, Guadalajara.

“Estoy feliz con la respuesta de la noticia... Creo que será muy importante poder lograr estar juntos nuevamente en el Auditorio Nacional viviendo una noche tan especial”, comparte en entrevista con EL INFORMADOR.

Aunque en ediciones anteriores “Despertares” contó con el apoyo económico de diversas instancias culturales y gubernamentales, para esta edición Isaac Hernández y su equipo de trabajo ha decidido correr con todos los gastos de producción, confiando en que se replicará el éxito que el espectáculo ha logrado con llenos desde su lanzamiento hace una década.

“En esta edición estamos produciendo en su totalidad, poniendo los recursos financieros, haciendo todo el proyecto. Me siento muy orgulloso de haber logrado estar en esta posición, obviamente es un riesgo enorme el que estamos tomando, pero solamente es posible por la confianza y el cariño que he sentido del público, por la confianza que el Auditorio Nacional tiene por el proyecto”.

Tras bambalinas

Ante los retos de logística y organización que implica una producción como “Despertares”, Isaac Hernández destaca la fortaleza del proyecto partiendo de la experiencia que le han brindado cada una de sus ediciones y aunque el montaje está abierto a todo tipo de ayuda y colaboraciones, el bailarín tapatío puntualiza que, pese a los desafíos económicos o la ausencia de apoyos, apuesta por proteger y mantener la vocación inicial de “Despertares”, más allá de intereses secundarios.

“Eso es lo más difícil de todos estos proyectos, en nuestro país y en muchas partes, creo que lo importante es mantener bien claro la esencia y el propósito del proyecto. Nunca me he opuesto a la participación, a repartir la responsabilidad de que esto sea posible, al contrario, he luchado porque esto sea una responsabilidad del público, de la iniciativa privada, de las instituciones gubernamentales, me parece que esa es la manera más saludable para estos proyectos que tienen un impacto social espectacular para nuestro país, que crean oportunidades directas para cambiar la vida de jóvenes talentos que también pueden cambiar la vida cultural del país. Siempre he sido cuidadoso que este sea el propósito que se defienda, que se defiendan los intereses de estos jóvenes a quienes les llegan las oportunidades”.

A diferencia de ediciones pasadas, en esta ocasión Isaac Hernández confirma que actividades paralelas a “Despertares” como los talleres gratuitos de formación y capacitación de “Impulsa” y las audiciones que se lograban por parte de compañías como el San Francisco Ballet, no estarán presentes este año, pero confía que durante o tras el relanzamiento de “Despertares” se puedan concretar nuevas alianzas para impulsar al talento mexicano y sobre todo descubrir a la próxima generación que reinará en la danza desde un semillero artístico como México.

“Desafortunadamente los talleres no serán posibles en esta ocasión, no he encontrado el apoyo para lograrlo, sobre todo porque mi intención es que los talleres y las oportunidades que creamos sean de acceso gratuito, ha sido muy difícil, pero sí estoy tratando de rescatar un proyecto que me parece importante”, señala el tapatío, a lo que agrega: “Llevo casi seis años pidiéndole al Royal Ballet School que venga a hacer audiciones a México, finalmente tengo el sí de la escuela, los convencí de que vengan a hacerlo de forma gratuita por primera vez en su historia pero ahora me falta encontrar el apoyo para concretarlo; estoy buscando la oportunidad de que esto sea una realidad en Guadalajara, Monterrey o la Ciudad de México”.

Con las maletas listas

A partir del 6 de julio, Isaac Hernández se integrará oficialmente como bailarín principal en el Ballet de San Francisco -bajo la dirección de su pareja, la bailarina española Tamara Rojo-, y mientras alista sus maletas para comenzar a residir en Estados Unidos, el tapatío señala que todavía tiene un recorrido pendiente con su aún ensamble el English National Ballet, en Londres, pues hay una agenda por cumplir con funciones en Barcelona, Kazajistán y Nueva York, por ejemplo.

Añade que le gusta la idea de regresar a la compañía estadounidense “después de vivir la experiencia europea”, pues esto supone un acercamiento a su país y a su familia, pues se acaba de convertir en padre y quiere vivir los mejores años de su carrera cerca de su familia: “Quiero que Mateo (su hijo) sea 100 % mexicano, que le guste el chile, la comida mexicana y que sepa de dónde viene. Además me gusta la idea de que mis papás puedan estar yendo a San Francisco a vernos bailar, sé que no me queda tanto tiempo en los escenarios", confiesa.

Ayuda a las causas sociales

Isaac Hernández también se mantiene al pendiente de su reciente proyecto “Somus”, plataforma enfocada a la promoción cultural con contenido exclusivo para recaudar fondos para causas sociales, que creada junto a su hermano Joel Hernández, vive su prueba piloto con el perfil de Isaac para anunciar en próximas semanas a las nuevas celebridades que se unen a esta iniciativa.

“Estamos viendo cómo funciona la aplicación, que todo esté funcionando en orden; la próxima semana vamos a incluir a un par de artistas, a celebridades, que será increíbles poder sumarlas al proyecto. Hemos recibido muy buena respuesta de varios creadores de contenido, de celebridades que quieren sumarse para encontrar un propósito más positivo para las redes sociales; por qué no hacerlo para una buena causa, convertirte en una herramienta de cambio que pueda transformar a muchos de los problemas que enfrentamos en nuestros país y el mundo”, finaliza.