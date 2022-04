El bailarín jalisciense, Isaac Hernández regresa con uno de sus proyectos más emblemáticos donde las expresiones dancísticas son las protagonistas. Se trata del retorno de "Despertares" que, tras dos años de ausencia en México, vuelve para seguir deleitando al público, esta vez en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el próximo 6 de agosto.

"Despertares" continúa bajo la dirección artística del bailarín tapatío Isaac Hernández y la coordinación de Soul Arts Productions, casa productora dirigida por Emilia Hernández y de la cual ambos son cofundadores.

Desde su primera edición en 2011, "Despertares" se ha caracterizado por reunir en un mismo escenario a las estrellas más importantes de la danza internacional, exhibiendo no solo ballet clásico, sino un gran repertorio que abarca desde contemporáneo, urbano, tap, popping, locking y muchos más.

"Me siento afortunado y feliz de poder regresar a mi país con 'Despertares'. Durante estos últimos difíciles años para todos, he extrañado mucho a mi país, al público mexicano y los maravillosos momentos que hemos compartido a través de este proyecto. Esto me llenó de motivación para lograr volver a estar juntos este próximo 6 de agosto; volver a compartir estas emociones, volver a bailar para todos ustedes que me quieren y respaldan, pasar unas horas juntos que nos llenen de ánimo, felicidad y esperanza por la vida", dijo Isaac Hernández ante su regreso a los escenarios nacionales.

Para esta edición, que sería la novena del show en México, el programa de "Despertares" estará conformado por 14 números que reunirán a 30 artistas en escena. Luego de la pausa general que dejó en los espectáculos la pandemia, este regreso permitirá al público mexicano disfrutar de la danza, en un recinto recientemente renovado con la tecnología más avanzada, destacó Eduardo Amerena, coordinador ejecutivo del Auditorio Nacional. "Estamos seguros de que 'Despertares' 2022 será una experiencia aún más emotiva y memorable que sus ediciones anteriores".

Emilia Hernández, productora de "Despertares" destacó que con "inmensa" gratitud celebra el retorno de "Despertares" a México. "Es el espectáculo de ballet más grande del mundo, es muy especial que se presente en nuestro país y muy importante que se encuentre la unión de esfuerzos necesarios para que se logre y tenga permanencia como el gran acontecimiento de entretenimiento cultural que es para nuestro país". Refirió además que éste es uno de los espectáculos con los más altos estándares de producción técnica.

¿Quiénes estarán?

"Despertares", en su edición 2022 presentará en México a bailarines como: Natalia Osipova, Tamara Rojo, James Streeter, Jurgita Dronina, Chey Jurado, Michaela DePrince, Gabriele Frola, Sae Eun Park, Maria Alexandrova y Vladislav Lantratov, Emily Suzuki, Jason Kittelberger y Brooklyn Mack. Además de agrupaciones como Guetto Funk Collective; a la cantante Geo Meneses acompañada por los músicos Los Macorinos, y por supuesto a Isaac Hernández y Esteban Hernández.

El repertorio reúne piezas de los coreógrafos más reconocidos en la escena dancística internacional, tales como: George Balanchine, Marius Petipa, Vakhtang Chabukian, Akram Khan, William Forsythe, Jason Kittelberger, Joseph Mazilier, Aszure Barton, Annabelle Lopez Ochoa y Stephan Toss.

Un proyecto exitoso

La primera edición de "Despertares" fue en el año 2011, en el Palacio de Bellas Artes y se llamó "Un momento para soñar". Fue hasta el 2012 que llegó al Auditorio Nacional. Le siguieron las ediciones 2014 (Auditorio Nacional), 2016 (Auditorio Telmex), 2017 (Auditorio Nacional), dos fechas en 2018 (Auditorio Nacional) y 2019 (Auditorio Telmex). Los boletos del espectáculo ya están a la venta a través de: https://www.ticketmaster.com.mx/search?q=despertares

