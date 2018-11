Intriga en el cabaret

La obra “Cabareto” de Adrián Arce llega al Teatro Ignacio López Tarso (Av. 16 de Septiembre 868) bajo la dirección de Alejandra Zavala, quien debuta como directora con esta puesta en escena: “Yo inicié anteriormente como actriz, después del trabajo los productores me propusieron dirigirla. Para mí fue extraño porque nunca había dirigido. Es lo primero que dirijo. Dije que sí, pero haciéndole muchos cambios porque me la imagino muy diferente. Me dieron carta libre. Elegí mi equipo, personas que tuvieran mi confianza, para preguntarles, decirles o plantearles mis ideas. Como es lo primero estoy abierta a lo que me digan”.

Sobre el texto de Arce, Zavala platicó el perfil de “Cabareto”: “Es algo muy sensual, se presenta precisamente en un burdel. Trata la desaparición de un abogado: el último lugar donde lo vieron es en el burdel llamado ‘Cabareto’. Lo que tiene el lugar es que las prostitutas son fetichistas, es lo especial. Cuatro de ellas son las principales sospechosas, son sus testimonios. Conocemos a los personajes, sus fetiches, cómo era su relación con el abogado”.

La historia se cuenta en un formato de musical, donde se retoman temas de otros musicales, además de música original. Para Alejandra, montar este tipo de obras es “muy complicado, aquí en Guadalajara apenas se está tomando importancia del teatro musical. Sólo cantaban, no era tan completo. Ha sido un reto satisfactorio hacernos crecer entre todos”.

“Cabareto” se presenta en el Teatro Ignacio López Tarso, los domingos 11 y 18 de noviembre, 18:00 horas. Entrada: $165 pesos, general. Boletos en taquilla y en el sistema Superboletos.