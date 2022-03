“Hijo de tigre”: ni héroe ni traidor

El escritor mexicano Mario Heredia (Orizaba, Veracruz, 1961) obtuvo el 2021 el Premio de Novela Histórica Claustro de Sor Juana, por el libro “Hijo de tigre” (Grijalbo, 2021) en el que toma como protagonista a una figura controversial del siglo XIX en nuestro país, el general, político y diplomático mexicano Juan Nepomuceno Almonte, hijo de José María Morelos y condenado por su apoyo a Maximiliano de Habsburgo durante la intervención.

Para Heredia, lo primero fue “escoger un personaje lejano a mí; si todas mis novelas anteriores jugaban un poco con hechos históricos, no se tomaban precisamente como ‘históricas’. Pero para ésta, en especial, buscaba alejarme un poco con un personaje distante en tiempo. Siempre me ha gustado la historia -sobre todo la del siglo XIX- y fue así que pensé en este hijo de Morelos y me puse a investigar sobre su vida”, comenta en entrevista con EL INFORMADOR.

De esta forma, “poco a poco me fui enamorando del personaje”, señala el narrador, “así fue cómo surgió la novela; y no pude alejarme de él, justo por la vida azarosa que llevó. De ahí, me puse a estructurar la narración y comencé con sus últimos años, en París (Francia), un periodo del que se sabe muy poco”.

Una novela dinámica

Asimismo, establece Heredia, en este balance que hace Almonte sobre su vida, sobre lo que cree de sí mismo, lo que creen los demás y los hechos verdaderos, “la idea fue que no sonara como una relación de datos históricos, de modo que se fue armando la estructura. Eso sí, no quería hacer la típica relación del personaje que se sienta y recuerda, más bien había capítulos en París, donde se revisa su vida cotidiana, luego, al recibir unos libros desde México, uno es una novela sobre hechos de la Independencia”.

Lo anterior, detalla el escritor, “lo hice porque, para revivir esos recuerdos, él se sumerge en una novela (que está dentro de la novela), pero por otro lado, hay otro personaje que relata lo que le contó el general, a lo que se agregan documentos -unos verdaderos y otros apócrifos-, de modo que así se armaron los capítulos de una historia que quería que fuera muy dinámica”.

Un proceso para involucrarse

En la combinación de los datos factuales de la realidad con los elementos de la ficción se encuentra el atractivo de la narrativa histórica y, de esta forma, asegura Heredia, “se dice que el novelista es el historiador del presente y el historiador es el novelista del pasado; mientras se sepa menos del personaje es mejor para quien relata, porque puede irlo creando a partir de pocos datos y, obvio, en este proceso debe uno involucrarse”.

Así, en opinión del narrador, este grado (variable) de involucramiento es determinante, “yo no escribí la novela solamente porque se tratara de un personaje histórico, también -como en todas mis novelas- me estoy reflejando a mí mismo y, espero, los lectores encuentren asimismo a su propio personaje, su propio Almonte”.

Con todo, enfatiza Heredia, no es algo falto de complejidad hallar a un personaje en Juan Nepomuceno Almonte, es complicado vincular al hijo del Siervo de la Nación con aquel a quien se llama “traidor” por colaborar con invasores del extranjero durante la intervención francesa y el segundo imperio mexicano; “y es que uno de los objetivos al descubrir el personaje fue que tiene a ese monstruo como padre, y siempre me han interesado; Morelos era cura y a pesar de reconocerlo no le dio el apellido, esta serie de retos que comienzan con ese hecho son los que lo marcan de por vida, allá en Europa se convierten en un símbolo de tener al padre encima”.

La historia no es sencilla

El autor es enfático al decir que “no llego a ninguna conclusión, una novela no es una tesis y se aborda a un ser humano, con claroscuros, que tuvo la ventaja o desventaja de ser hijo de quien fue. Almonte es un reflejo del siglo XIX en México, un resultado de tantas contradicciones que finalmente se ve como un reflejo”, apunta.

La historia “nunca es sencilla”, recuerda el escritor, “hay que revisar lo que era México en esos momentos, no era el que hoy conocemos, no había comunicación como ahora, era un momento especial; de hecho, fue de los primeros diplomáticos del país, se educó parcialmente en el extranjero, regresa y la memoria de su padre le ayuda a ser ministro de guerra; en fin, uno lo va descubriendo desde diferentes puntos y nunca termina. Eso me fascinó”, remata el autor, quien espera que el lector encuentre en este proyecto una puerta de entrada a la historia de nuestro país.

MQ