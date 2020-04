Haz ballet con Isaac Hernández

El danzante tapatío Isaac Hernández, primer bailarín del English National Ballet, vive la contingencia en su hogar británico, donde se siente afortunado por la posibilidad de poder resguardarse y, por lo tanto, aprovecha el tiempo ejercitándose para volver a los escenarios preparado; también reestructura los proyectos planeados para este 2020, como la Federación de Industrias Creativas, creada a principios del año. Sin embargo, admite que no fue tan sencillo implantar una rutina al inicio del aislamiento social, pero el ballet fue, como siempre, su salvavidas.

“He tenido mis etapas como todos: he pasado por miedo, frustración, depresión, y la verdad y lo más importante de esta experiencia es tener al ballet, ha sido una fortuna poder tomar clases todos los días y enfocarme en eso, construir las bases de la técnica nuevamente, volver un poquito al principio, cuando entrenaba en casa con mi papá, es una rutina similar la que realizo ahora”, cuenta en entrevista.

El bailarín recomienda el ejercicio, así como explorar y curiosear por nuevas actividades para realizar durante la permanencia en casa, puesto que afirma que es una fortuna el poder resguardarse en el hogar: “Hay gente que no tiene la posibilidad de entrenarse en un espacio como el que tengo o de poder quedarse en casa. Esto me motiva para aprovechar la oportunidad que tengo. La compañía nos garantizó el salario un par de meses, entonces es una oportunidad de cuidarnos y salir de esto de la mejor manera posible. Día a día tomo la situación como viene, entiendo que pocas cosas están en mi control, así que me enfoco en lo que puedo hacer con mi carrera”.

Hernández, como atleta de alto rendimiento que es, sabe cómo mantenerse motivado para ser productivo en casa y comparte ese impulso que lo lleva a ser mejor diariamente: “Las ganas de seguir construyendo tu cuerpo, de ver las posibilidades a las que puedes llegar con el entrenamiento. Para mí es una oportunidad de reestructurar las bases de mi técnica, estoy por cumplir 30, por lo que sé que es el mejor momento de mi actividad física y no quiero que se quede en un sofá, deseo aprovechar el tiempo para impulsar mi talento, eso debe motivarnos a quienes tenemos la fortuna de estar en casa, es eso, una fortuna el tener tiempo para aprender un idioma, cambiar tu manera de comer, tu rutina…”.

Recalca que no se debe olvidar que “es un privilegio poder parar la vida por unos meses y poder construirse, eso es lo que me motiva: Lo que puedo ser en estos meses que estaremos en casa. Hay millones de personas sin la posibilidad de estar tranquilos en el hogar, con esto en mente, tenemos la grandísima responsabilidad para mejorarnos”.

¡A bailar!

El bailarín tapatío detalla que desde el English National Ballet, la directora artística de la compañía, Tamara Rojo, imparte clases a través de la red social de la misma: por Facebook (@EnglishNationalBallet) se transmite una clase en vivo de lunes a viernes a las 11:00 horas de Inglaterra; si bien este horario implica que los mexicanos madruguen, Isaac detalla que el video permanece durante 24 horas, “miles de personas toman las clases con nosotros, se despiertan a las 05:00 horas a tomar clases de ballet, me da mucho gusto”.

Durante las primeras clases hubo más de un millón de participantes, aunque detalla que estos cursos son para quienes ya tienen conocimientos de ballet. “Nos entrenamos como si fuéramos a correr en un maratón. Comparto esa disciplina que caracteriza a los deportistas de alto rendimiento, es nuestro refugio ante la incertidumbre, es un lujo tener un arte al que meterte de lleno y olvidarte de la preocupación”.

Mientras que para aquellos que desean iniciarse en el ballet, recomienda estar pendientes de sus redes sociales, puesto que se encuentra “desarrollando contenido que les va a ayudar para conocer más sobre la profesión, daré los pasos básicos y voy a compartir como una especie de master class que estará online una semana para acercarme un poquito a los curiosos con rutinas que permitirán a personas principiantes realizar actividad física durante este tiempo”.

Danza. Para Hernández, envolverse en el ballet es una forma de despreocuparse por un tiempo. AP

La incertidumbre de “ Giselle ”

Isaac Hernández también alistaba el estreno de “Giselle” con la compañía inglesa en el Auditorio Nacional de Ciudad de México; sin embargo, “las incertidumbres afectan estos proyectos. Yo como productor tengo que tomar medidas responsables, económicas sobre todo. En relación a Latinoamérica las predicciones de los bancos no son muy buenas para los próximos años. Tengo que verlo con objetividad y con la cabeza muy fría y darme cuenta que el poder adquisitivo del público mexicano se verá afectado, entonces, es imposible en este momento poder ver a un futuro objetivo”.

Eso sí, los planes siguen en puerta y firmes: “Tengo el set construido en Guadalajara de la producción, entonces sí es un compromiso con la Universidad de Guadalajara y con el ballet de Inglaterra. Es una gran producción y un gran proyecto al que le he dedicado cuatro años de mi vida, no lo voy a dejar a un lado”.

TOMA NOTA

¡No te lo pierdas!

Si eres bailarín, toma las clases del English National Ballet a través de su Facebook @EnglishNationalBallet, de lunes a viernes a las 05:00 horas (el video se queda guardado durante el día).

JL