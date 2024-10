Este jueves, la Academia Sueca entregó el Nobel de Literatura del 2024 a la escritora surcoreana Han Kang. La razón, publicada en redes sociales, sería la "intensa prosa poética que se enfrenta a traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana". Kang era una de las favoritas aunque las casas de apuestas se orientaban a Can Xue como la principal candidata.

Además, la escritora de 53 años fue reconocida por innovar la prosa contemporánea. La escritora sueca Ellen Mattson catalogó su obra como rica y compleja, con prosa intensa y lírica que puede lograr matices que van desde la ternura hasta el surrealismo.

Kang nació en Gwangju en 1970, hija de un padre novelista. Hizo su debut editorial a los 23 años con una colección de relatos titulada Love of Yeosu. El éxito internacional lo consiguió con La Vegetariana (2007) el cual fue galardonado con el Booker International 11 años después. Sin embargo, otros libros que han sido relevantes en su carrera han sido Actos humanos (2014), El libro blanco (2016) y We Do Not Part (2021).

La elección fue recibida con diversidad de opiniones pues algunos la califican de fantástica, mientras que otros la desacreditan por su éxito comercial y la catalogan de irrelevante.

El escritor mexicano Mauricio Montiel Figueiras a través de su cuenta de X @LitPerdida la considera "imprescindible en el panorama actual". Destacó también la soltura con la que Kang cambia de género.

¿Dónde encontrar los libros de Han Kang?

En nuestro idioma, Han Kang ha sido publicada por Penguin Random House Grupo Editorial. Actualmente solo se encuentran disponibles La Vegetariana con un precio de $249 pesos y La Clase de Griego en $399 pesos. En inglés, con el mismo sello editorial se puede comprar en inglés Human Acts y adquirir la preventa de We Do Not Part.

Con información de EFE

