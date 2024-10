A partir del próximo lunes 7 de octubre el gobierno de Suecia, a través del Comité Nobel Noruego, irá develando a los y las ganadoras de los Premios Nobel en las categorías de:

Física , decidido por la Real Academia Sueca de Ciencias

, decidido por la Química , decidido por la Real Academia Sueca de Ciencias

, decidido por la Fisiología o Medicina , decidido por el Instituto Karolinska

, decidido por el Literatura , decidido por la Academia Sueca

, decidido por la Paz , decidido por el Comité Nobel del Parlamento Noruego

, decidido por el Economía, decidido por la Real Academia Sueca de Ciencias

A través de una ceremonia se entrega una medalla de oro, un diploma y una suma de dinero determinada por la Fundación Nobel a aquellos responsables de haber llevado a cabo investigaciones, descubrimientos o contribuciones notables a la humanidad en el año anterior o durante el transcurso de sus actividades. Los premios no pueden ser otorgas de forma póstuma a menos que la persona ganadora falleciera después de ser nombrada. Si el premio es compartido, la cantidad será dividida en partes iguales, tomando en cuenta que no podrán ser más de tres integrantes.

Tanto el galardón otorgado por literatura como el entregado por paz suelen ser los premios más comentados debido a que la aparente falta de expertise temática permite que el comentario crítico fluya con mayor naturalidad que en el de temas más inaccesibles como el de química, por poner un ejemplo. Para el premio específico de literatura también ocurre el curioso fenómeno del lector experto y vanguardista, el cual tiene leída la obra completa del autor vencedor y que se vuelve una especie de juzgador moral de quien se atreva a decir que nunca había oído hablar acerca de Jon Fosse, por mencionar al último.

¿Quiénes son los autores favoritos de las casas de apuestas?

De acuerdo con el portal BetUS, diez personas autoras se encuentran entre las favoritas para ganar el Premio Nobel de Literatura 2024; esto si no se le ocurre a la Academia de Suecia elegir a un creador fuera de los límites del libro como sucedió en 2016 cuando Dylan fue el Premio Nobel de Literatura.

Can Xue Gerald Murnane Mircea Cartarescu Anne Carson Lyudmila Ulitskaya Thomas Pynchon César Aira Ngigu Wa Thiong'o Michel Houellebecq Raúl Zurita

El orden de aparición en esta ocasión sí es importante puesto que los momios revelan las posibilidades de victoria de cada uno de los competidores. La escritora Can Xue de 71 años que ha sido editada en español por Tantor Media Inc es la gran favorita para llevarse el premio en este año en el que Haruki Murakami, el eterno candidateado, no aparece ni entre los primeros diez favoritos al galardón.

Como latinoamericanos, destaca la inclusión del escritor argentino César Aira y del poeta chileno Raúl Zurita.

Te puede interesar: Mia Couto, desde la mirada de los expertos

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB