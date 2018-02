Halla software posible fuente de inspiración de Shakespeare

Un nuevo capítulo en torno a William Shakespeare, autor de Romeo y Julieta, aparece luego que un software para detectar plagios identificara un manuscrito que habría inspirado al escritor.

La investigación será publicada la próxima semana en un libro de la editorial académica D. S. Brewer y la Biblioteca Británica. El estudio fue realizado por los investigadores Dennis McCarthy y June Schlueter. McCarthy es un estudiante de Informática y Teatro de la Universidad de Búfalo, aunque nunca se graduó; Schlueter es una profesora emérita de Pensilvania y fundadora de una publicación especializada en el bardo de Avon.

El programa informático WCopufind arrojó que una fuente de inspiración para Ricardo III, Enrique V, Macbeth y otras ocho obras más sería A Brief Discourse of the Rebellion and Rebels, de George North. Esta obra de finales del siglo XVI no había sido publicada, pero los investigadores la han sacado a la luz. Ahora aparece en Amazon con una leyenda que dice por el momento no hay ejemplares.

McCarthy y Schlueter aseguraron a The New York Times que no consideran que haya sido plagio, sino inspiración. David Bebington, de la Universidad de Chicago y editor de la obra shakesperiana, calificó el hallazgo como una revelación. Michael Witmore, de la Biblioteca Folger Shakespeare en Washington, dijo que de confirmarse la fuente estaríamos ante un hallazgo único en décadas.