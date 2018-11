Hablemos de "La mujer del pelo rojo"

Ayer, el escritor turco Orhan Pamuk regreso a la FIL para presentar su nueva novela, “La mujer del pelo rojo” (en edición de Literatura Random House). Además de la sesión para dar a conocer su libro, el autor abrirá el Salón Literario de la feria y tendrá una sesión de firma de libros.

Orhan Pamuk fue claro al comienzo de su charla con medios, previo a su actividad pública: “No quiero hablar de política directamente, pero obvio que esta novela es política”.

Desde 1988 el autor tuvo la trama de la novela en mente: “Esta historia estuvo en mi mente por muchos años. Hace cuatro años decidí escribir la historia”. La novela se remonta a 1985, con un pocero y su aprendiz buscando agua en una llanura: el hallazgo de la trama sucedió en una isla en las cercanías de Estambul.

El autor también reco rdó el aspecto visual de sus obras: “Quise ser un escritor visual”. La razón fue su primera vocación, pues hasta los 23 años pensó que sería pintor: “Son artes hermanas: hay muchos escritores y filósofos que también la practicaron”. Esa faceta se refleja en su docencia, pues ha dado cátedra en universidades estadounidenses: “En mis clases muestro muchas imágenes a los alumnos”.

Es reconocida la influencia del escritor argentino Jorge Luis Borges, que Pamuk ha reconocido. Pero el autor de “El Aleph” no es el único latinoamericano que este Premio Nobel de Literatura ha leído y al que considera como inspiración: libros de Mario Vargas Llosa, Juan Rulfo y Gabriel García Márquez habitan en su biblioteca. De los mexicanos, Pamuk platicó: “Octavio Paz me influenció con ‘El laberinto de la soledad’: aprendí que se puede hacer un ensayo poético sobre el espíritu de una nación. No estoy de acuerdo con el lado político, pero me influenció para escribir Estambul”. Dicho libro es biográfico, uno de los más célebres del escritor.

