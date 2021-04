Guadalajara recibe arte contemporáneo a través de preMaco

A partir del próximo 27 de abril y hasta el 2 de mayo, se realizará en la Ciudad de México la feria de arte contemporáneo Zona Maco, donde diversas galerías y artistas presentan sus proyectos y conceptos. Esta vez, por motivos de la pandemia, el esquema cambia, explica Alejandro Cámara, artista enlace de Galería Curro en Guadalajara, pues la feria no se llevará en un centro de convenciones como en anteriores ocasiones, esta vez las galerías de la CDMX invitan a las del interior de la República para que éstas desarrollen sus actividades previstas.



Sin embargo, antes de que comience sus actividades Zona Maco, en Guadalajara a partir de este 22 de abril y durante todo el fin de semana se pondrá en marcha preMaco, que como su nombre lo indica se presentan exposiciones previas al evento de arte contemporáneo de la Ciudad de México, pero no necesariamente estas exhibiciones también ocurren en esta feria de carácter internacional.



En el caso de Galería Curro a partir del 22 de abril y durante todo ese fin de semana estará abierto al público la exposición “Muy tarde para volver” de Francisco Ugarte, proyecto que en realidad sólo amplió su exhibición para preMaco, mientras que para las actividades de Zona Maco, el concepto será una versión extendida bajo el nombre de “Muy tarde para volver. Segunda parte”.



Los horarios durante preMaco son el jueves de 13:00 a 20:00 horas, viernes de 11:00 a 20:00 horas y sábado de 11:00 a 16:00 horas. La dirección es Andrés Terán 726 en la colonia Santa Teresita. Para Zona Maco la inauguración el 27 de abril de 11:00 a 19:00 horas en la galería de Ciudad de México, Nordenhake, confirma Alejandro Cámara.



“Esta será una expansión del discurso que ya hay en la galería y que es acerca del dibujo y sus distintas aproximaciones, el cual no es figurativo, sino más conceptual, fijándose mucho en las características intrínsecas del papel, del carboncillo y del grafito”. Alejandro también comparte que el jueves 29 de abril habrá una charla entre Viviana Kuri, directora del Museo de Arte de Zapopan (MAZ) y Francisco Ugarte para hablar del proyecto y la trayectoria del artista.

Se suman Páramo y Travesía Cuatro

Galería Páramo no tendrá actividades en Zona Maco, pero sí en preMaco, según destacó Alexia Alexander, del área de relaciones públicas de la galería. Las exhibiciones que estarán disponibles a partir del 22 de abril son “Glitch, la vida después del calentamiento global” de Edgardo Aragón; “That which we love will end up being our run” de José Jiménez, ambas como parte del proyecto de Impass organizado por Daniel Guzmán, y se desarrollará también “Project room” de Tuan-Andrew Nguyen.



Los horarios son el jueves 22 de 11:00 a 18:00 horas, viernes 23 de 11:00 a 18:00 horas y sábado 24 de 10:00 a 14:00 horas. La dirección es Avenida Hidalgo 1228, en la colonia Americana.



En tanto, Travesía Cuatro presentará un proyecto de la artista americana Marley Freeman, la muestra es de pintura en pequeño formato y lleva por nombre “Happy Living Things”, explica Mariana Bolaños, directora de la galería en Guadalajara. La inauguración, detalla, será el jueves 22 de abril de 12:00 a 19:00 horas para el público en general y estará en exhibición hasta el 15 de julio del año en curso. El viernes se podrá ver también de 10:00 a 18:00 horas y sábado y domingo de 11:00 a 15:00 horas. Ya en la feria de Zona Maco, el encargado de las actividades es Ramiro González Luna, director de la galería en Ciudad de México, habrá actividades también con Marley Freeman, pero tendrán otro proyecto en específico, se trata de “The Things I Notice Now”, la primera exposición individual del artista alemán Friedrich Kunath.

La influencia de Juan Rulfo

De manera independiente, Alejandro también participa como curador en una exposición que se enlaza a la semana de preMaco, llamada “Un eco es un eco es un eco” en Galería Juan Soriano, la cual se inaugura el 24 de abril y permanecerá abierta hasta el 29 de agosto del 2021. “Es una exposición colectiva, principalmente de artistas de Guadalajara o que radican aquí, es una revisión de la influencia de Juan Rulfo como escritor y fotógrafo en el arte contemporáneo”.



Participan los artistas Octavio Abúndez, Alejandro Almanza, Aldo Álvarez-Tostado, Zazil Barba, Cynthia Gutiérrez, Los Nosotros Somos, Israel Martínez, Jorge Méndez Blake, Gabriel Rico, Ana Paula Santana, Emanuel Tovar y Francisco Ugarte. La dirección es en Casa de la Cultura Jalisciense, en calle Constituyentes 21.

AMD