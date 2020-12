Greta Elizondo lleva su pasión por la danza al papel

La bailarina profesional de la Compañía Nacional de Danza, Greta Elizondo lanza su primer libro “El mundo es tu escenario”, editado por Aguilar. En él, la joven de 27 años, cuenta cómo una disciplina como la danza la forjó no solo como una profesional, sino que también permeó en su vida diaria, convirtiéndola en una mujer constante, disciplinada y sobre todo, con muchos sueños por cumplir.

Relata en entrevista que el proceso de escribir y desarrollar este texto fue algo que disfrutó mucho, le llevó aproximadamente un año. “Estuve varios meses intentando encontrar mi voz, hasta que descubrí que ya la tenía. Está escrito como si lo estuviera platicando, que las personas que me conocen sientan que les estoy conversando mi historia, aprendizajes y demás. Me tomó un tiempo encontrar esta manera de escribir, pero ya que le agarré la onda, fluyó muchísimo”.

Greta no tenía en mente desarrollar un libro. “No se me había ocurrido que yo podría escribir uno. Son de esas cosas en las que todos nos limitamos un poco, (es decir) existen los libros y hay personas que los escriben, pero, ¿yo por qué escribiría uno? Entonces, todo esto surgió por parte de la editorial y cuando me contaron del proyecto, quedé impactada, fue una oportunidad increíble que se tenía que aprovechar”.

Sobre la analogía del título del libro con lo que Greta vive cada vez que se sube a un escenario, el mensaje es que hay que aprovechar el espacio que se tiene para desarrollar lo que se quiere. “Yo me la vivo en un escenario, estoy en el teatro todo el tiempo, expresándome y haciendo mi arte, pero al final todo eso mismo que he aprendido y que he logrado para estar en ese escenario se puede transferir a mi vida diaria y así mismo lo he hecho. El escenario no solo se queda en un recinto teatral, es también tu foro donde te puedes expresar en las cosas más cotidianas y otros proyectos”.

Confiesa que ya ha recibido comentarios de las personas externándole que se han inspirado en sus vidas a partir de leer su libro. “Yo como que no me lo puedo creer, porque este libro (está construido) desde un lugar muy sincero, porque detrás de cada sueño y de cada meta, hay muchísimo trabajo. Son los hábitos diarios, la dedicación, la perseverancia, practicar y seguir adelante, lo que te va a llevar a que logres (tus metas)”.

Greta ha vuelto a retomar el universo de la danza luego de que por varios meses la pandemia se lo impidió. “Ha sido difícil este año porque toda mi vida llevo bailando, nunca había estado tiempo sin pisar el escenario. He crecido con la danza y deje de bailar o no, yo sigo siendo bailarina. Ya llevamos dos semanas que comenzamos las clases presenciales, son de una hora con ocho personas, no hay ensayos, no hay funciones, pero ya se siente diferente a estar en tu casa medio bailando”.

FASCINADA CON EL CINE

Espera estreno de “El rey de todo el mundo”

Greta espera que el próximo año llegue el estreno de la cinta “El rey de todo el mundo” donde debuta como actriz, comparte créditos con Isaac Hernández, Ana de la Reguera y Manuel García-Rulfo.

La dirección es de Carlos Saura. “Estuve en Guadalajara entre siete y ocho semanas, llegué ahí un poco por el destino. El director decidió con esta película hacer un homenaje a la música mexicana. Fue una experiencia que me llenó muchísimo”, expresa que le gustaría repetir de nuevo la aventura de la actuación.