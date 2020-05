Gremio cultural pide plan de contingencia; SC responde

El sector cultural ha sido uno de los gremios más golpeados por la pandemia al ver reducidas sus actividades. Por ello, la Red de Festivales de Jalisco hizo pública en redes sociales una carta dirigida al gobernador de Jalisco; a Giovana Elizabeth Jaspersen García, Secretaria de Cultura de Jalisco, y a los alcaldes y directores de cultura de todos los municipios del Estado con el fin de solicitar la presentación de un plan de contingencia que ayude a los artistas del Estado.

“Este documento surge ante la situación actual emanada de la pandemia, lo cual ha derivado en falta de apoyos para el gremio cultural por parte de las autoridades. Por ello, pedimos que tanto el gobierno como las autoridades culturales tomen una postura y dialoguen con el sector a fin de reactivar al gremio”, comenta en entrevista Miguel Ángel Gutiérrez, miembro de la Red de Festivales de Jalisco, la cual se conformó por invitación de la actual administración de la Secretaría de Cultura Jalisco (SC) e integra a artistas de los sectores de la danza, el teatro y las artes circenses.

El documento que circula en redes será entregado de forma oficial a las autoridades a las que va dirigido a mediados de la siguiente semana: “Ayer, la carta fue socializada en redes para reunir firmas y señalarles que no somos pocos y urgen respuestas, así como un plan de contingencia; posteriormente, se les hará llegar el miércoles ya con el recuento de firmas”.

Miguel Ángel aclara que durante esta pandemia “a los primeros que les hablaron para equilibrar las estancias en casa fue a los artistas; se nos pidió nuestra contribución al tejido social y ahora pedimos su ayuda. Tenemos adeudo de pagos, yo en particular con la Dirección de Cultura de Guadalajara; el año pasado hicimos el Festín de los Muñecos en noviembre y es la fecha que no nos pagan, estamos como locos insistiendo y no tenemos respuesta. Buscamos que paguen los adeudos”. Por lo pronto la Red de Festivales ya tiene una charla pendiente con Claudia Reyes Toledo, directora de desarrollo cultural y artístico de la SC con quien esperan avanzar en sus peticiones.

Frente a las demandas de la carta, esta casa editorial buscó a la titular de la Secretaría de Cultura de Jalisco para conocer su postura, quien señaló que “desde el inicio de esta pandemia, -la SC- invitó a la comunidad artística a apegarse al plan económico emergente presentado por el Gobierno del Estado, como una primera opción ante la difícil situación que se enfrentó desde todos los ámbitos”.

Agregó que el presupuesto de esta dependencia, como el de otras, “está en revisión por la Secretaría de Hacienda, pues las prioridades de gasto se están adecuando para el mayor beneficio social”.

Así mismo, Giovana Jaspersen dijo estar “consciente de la circunstancia de las y los artistas”, y está buscando que todo replanteamiento sea en beneficio del sector y las preocupaciones que han expresado. Recordó que luego del plan emergente viene un plan de reactivación económica en el que se trabajará específicamente en los distintos sectores de la economía, y con alcances de mediano y largo plazo.

Peticiones de la Red de Festivales

1. Creación de un fondo de apoyo a trabajadores del arte y la cultura priorizando a los que se encuentran en situación crítica resultado de la pandemia.

2. Evitar que el presupuesto destinado a cultura en todos los niveles (municipal y estatal) se disminuya aún más, con el pretexto de la pandemia del COVID-19.

3. Instituir la figura y buena práctica administrativa de pago de anticipos, creando un programa donde el (la) beneficiario (a) pueda ejercer el recurso aunque no se den las funciones por ahora, complementando el pago en el momento de la realización o presentación del proyecto, conforme los calendarios que se establezcan para el abandono paulatino de la cuarentena y de la Jornada Nacional de Sana Distancia.

4. Simplificar los trámites administrativos y evitar se agreguen medidas adicionales para otorgar los pagos, para evitar retrasos en el proceso ya de por sí burocratizado.

5. Actualizar el padrón de agentes culturales del CECA.

6. Actualizar los tabuladores designados al pago de honorarios para los artistas y grupos de Jalisco, ajustándolos a la media nacional.

7. Activar el Fideicomiso de Apoyo Social y Económico para Agentes del Sector Cultural del Estado de Jalisco.

8. Transparentar el presupuesto en los programas de apoyos y convocatorias de todas las secretarías locales.