“Grados de miopía”, un ensayo a la vida

La escritora mexicana Andrea Chapela hoy recibe el Premio Nacional de Ensayo Joven José Luis Martínez. La autora mexicana presentó el conjunto de textos “Grados de miopía”, del cual platicó vía telefónica: “Es un texto alrededor del lenguaje científico: toma tres objetos de la vida común, el vidrio, los espejos y la luz. Se habla de ellos a través de la ciencia. Del vidrio cómo no sabemos si es sólido o líquido, de los espejos y el reflejo que no sabemos si es real, la luz y su historia”.

De su acercamiento al ensayo literario desde la ciencia, comentó: “Mis padres son científicos, estudié química. La ciencia siempre fue muy cercana, fue el lenguaje explicativo de mi vida. Todo lo que hago está permeado por ello: me acerco a los textos de una forma muy esquemática. En ambas disciplinas (ciencia y literatura) la observación es muy importante. Para mí tiene que ver con la curiosidad, con querer saber cómo funcionan las cosas”.

Andrea ha escrito ciencia ficción y fantasía. De su vocación literaria, recordó: “En algún momento mi mamá me compró ‘Harry Potter’ y comencé a leer sola. Ese libro comenzó todo, empecé a escribir fanfics, que publicaba en internet. A partir de ahí me convertí en la niña que leía mucho y leía en el colegio. Escribí mi primera novela a los 15 años, se publicó en 2009, cuando cumplía 19. Después estudié química. Los últimos cinco años he estudiado literatura, ha sido una vuelta”.

Tras la primera novela siguieron otras tres, que conformaron la saga de novelas “Vâudïz”. Después de escribirlas decidió estudiar escritura creativa, en Iowa, donde exploró la escritura del cuento. En dicho género recibió el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen de Cuento; este año también recibió el Concurso Nacional de Cuento Juan José Arreola. Luego de Iowa, Andrea se fue a Madrid, donde escribió “Grados de miopía”.

De su experiencia estudiando escritura, agregó: “Para mí fue importante lo que aprendí, la gente que conocí. Todo en mi vida giró en torno a escribir tres años; luego en Madrid con la beca, fue similar. Fueron ambientes intensos en los que me concentré con mucha profundidad en escribir”.

Andrea ha incursionado en la escritura de tres géneros: cuento, novela y ensayo. Sobre las diferentes formas de expresarse, agregó: “He hecho poesía, mi tesis de maestría fue un poemario. Me sale mejor el ensayo, un ensayo lírico cercano a la poesía en prosa. Creo que es algo que no sería lo que publicaría. Me gustaría volver a la novela, es algo que no he hecho en mucho tiempo, no lo he hecho en esta segunda fase de mi vida literaria”. En la próxima edición de la FIL presentará dos libros, los ganadores de los premios de narrativa.

Asiste

Entrega del Premio Nacional de Ensayo Joven José Luis Martínez a Andrea Chapela, hoy a las18:00 horas. Biblioteca del Edificio Arróniz (Zaragoza 224, Centro).