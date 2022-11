Gana tapatía premios en VI Concurso Internacional de Arpa de México

La tapatía Fátima Vera Velasco, de 14 años de edad y alumna destacada Estudio Suzuki Guadalajara, resultó ganadora por unanimidad el premio como mejor ‘Promesa Artística Joven’ en el VI Concurso Internacional de Arpa de México, donde obtuvo el segundo lugar dentro de la categoría Junior, en el certamen que tuvo sede en la Ciudad de México.

Esta competencia internacional se llevó a cabo del 8 al 19 de noviembre de este año, y congregó a 27 arpistas concursantes de 11 nacionalidades diferentes, así como a un jurado internacional conformado por artistas de Francia, España, Polonia, Estados Unidos, Croacia, Argentina y México.

Para esta competencia Fátima presentó un repertorio para primera eliminatoria que incluyó el ‘Minuet en Sol Mayor (N° 4) Moderato’ de Johann Sebastian Bach, ‘Reverie’ de Susann McDonald, del libro ‘Harp Solos Graded Recital Pieces’; además de ‘Dance from one blade of grass to another, Pearls of dew’, también de Mcdonald, del libro ‘Haiku for the Harp’, con piezas Japonesas.

Para la segunda eliminatoria y la final, interpretó ‘Luna de Plata’ de Cristy de la Rosa, una pieza mexicana dada en obsequio, escrita expresamente e impuesta un mes antes del concurso; así como ‘Aljonushka’, de M. Mchedelov, pieza rusa con arreglo de Regina Ederveen. Es importante recalcar que además del premio obtenido dentro de su categoría, el jurado por unanimidad le dio a Fátima el premio ‘Promesa Artística Joven’, otorgado por la Lyon & Healy American Harp Society.

Por otra parte, a lo largo de su historia, el Estudio Suzuki Guadalajara ha ganado diez premios para Jalisco en diferentes disciplinas de este certamen, como el violín, cello, piano, canto y arpa.

FS