Gana Alan Paul Valdez el Premio Nandino de poesía

De manera virtual, la Secretaría de Cultura de Jalisco entregó el Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino al autor mexicano Alan Paul Valdez. El poemario que presentó se titula “La pérdida de voluntad en el agua”. Durante su participación, el originario de Guerrero comentó: “En esta obra lo único que puedo hacer estar agradecido”, tras lo cual mencionó a su familia y amigos.

Miguel de Jesús Esparza Partida, presidente municipal de Cocula, recordó que el certamen literario se convocó por primera vez en 1975 (organizado por el Gobierno de Jalisco, para 21 años después sumar al Gobierno federal). Por sus más de 40 años de historia celebrando la poesía joven de México, con muchos de sus premiados convirtiéndose en referentes de la poesía nacional con el paso de los años.

Sobre sus antecesores en recibir el galardón, el poeta comentó: “Sé que con este premio me suscribo en una genealogía en la que existen algunos nombres relevantes para nuestra literatura, pero eso no importa. No importa si no hay lectores. Gracias a los futuros y posibles lectores de este libro. Sin ustedes la literatura no funciona”.

Giovana Jaspersen, secretaria de Cultura de Jalisco, comenzó su mensaje citando versos de Nandino: “me invade el parentesco / inevitable y hondo / de tu ritmo en mi sangre”, pertenecientes al poema “Nostalgia de la tierra”. Jaspersen agregó que el premio “Deja una semilla que siga hablando de Cocula todo el tiempo, en cada uno de los nuevos autores”.

Sobre esta edición, la funcionaria apuntó que “Es un escaparate para impulsar y conocer a los nuevos autores”. La titular de la secretaría comentó el honor de celebrar el talento del poeta galardonado, resaltando el trabajo en conjunto del Instituto Nacional de Bellas Artes, federal, la Secretaría de Cultura de Jalisco y el municipio de Cocula.

El jurado estuvo compuesto por Claudia Hernández de Valle-Arizpe, Margarito Cuéllar y Mario Heredia Cubillas. Víctor Santana, director editorial de Tierra Adentro, dio lectura al acta que acredita al poeta como ganador del certamen, mencionando las circunstancias que llevaron a la organización a deliberar de manera virtual.

Además del premio, el ayuntamiento de Cocula honra la memoria del poeta y médico con el Taller Literario Elías Nandino, coordinado por Nadia Arce, Vicente Quirarte, Luigi Amara, Hernán Bravo Varela, María Rivera, Luis Jorge Boone y Daniel Bencomo son algunos de los escritores cuya obra ha sido reconocida por el Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino.

JL