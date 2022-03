Frida Escobedo, la arquitecta mexicana que diseñará parte del Museo Metropolitano de Arte en Nueva York

La renovación de las alas de Arte Moderno y Contemporáneo del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (MET), será diseñada por la arquitecta mexicana Frida Escobedo.

Con una valuación de 500 millones de dólares, el proyecto apuesta por una arquitectura que se reconoce por estar centrada en las estructuras temporales y se trabaja desde hace más de una década, con la búsqueda de renovar las alas conocidas por el nombre de sus mecenas Oscar L. Tang y H.M. Agnes Hsu-Tang, para crear un espacio de 7.400 m2 de salas de exposición y espacios públicos.

Frida Escobedo es una de las arquitectas mexicanas con mayor proyección internacional. INSTAGRAM/@adrianpedroza



En entrevista exclusiva para The New York Times, desde su casa en la Ciudad de México, Frida Escobedo resaltó que este es uno de los encargos con los que sueña cualquier arquitecto, dada la relevancia de la institución.

De hecho, en la puja por la obra, el Met consideró cuatro firmas de arquitectura de renombre, hasta decantarse por la arquitecta mexicana.

El director del museo, Max Hollein, sentenció para NYT que Escobedo es una voz fuerte en el discurso arquitectónico, definida por la creación de edificios contemporáneos basados en un canon moderno.

Situado en el distrito de Manhattan, el "Metropolitan Museum of Art" es visitado por más de 6 millones de personas al año. INSTAGRAM/@Metmuseum

La senda de Frida

Frida Escobedo es originaria de la Ciudad de México, nacida en 1979. Estudió en la Universidad Iberoamericana e hizo su máster en la Universidad de Harvard.

En 2004 recibió la Beca Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y en 2003 fue codirectora del estudio Perro Rojo.

Ha trabajado varios pabellones y otras estructuras temporales, como las de la Trienal de Arquitectura de Lisboa, la Bienal de Arquitectura de Chicago y el Victoria and Albert Museum de Londres, según The New York Times.

Escobedo ha realizado proyectos para México como la renovación del Hotel Boca Chica (2008), el El Eco Pavilion (2010) y la expansión de La Tallera Siqueiros (2012).

En 2018 dio el salto internacional con el encargo de diseñar la Serpentine Pavilion en los Jardines de Kensington, Londres, como la arquitecta más joven en realizar este proyecto anual.

Desde 2019 es miembro internacional del Royal Institute of British Architects (RIBA) y su estudio fue designado por la revista de arquitectura DOMUS como una de las 100 mejores firmas de arquitectura del mundo.

El Proyecto (en mayúsculas)

Asimismo, el proyecto en el Met implica el mayor cambio en 151 años del museo y pretende ofrecer una nueva visión del arte contemporáneo, con una flexibilidad para hacer hincapié en la "interconexión del espacio y el tiempo sin una narrativa cronológica".

Según el director del museo, se trata de promover una representación y reevaluación dinámica del arte del siglo XX y XXI en un contexto de 5 mil años de historia del arte.

