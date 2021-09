Columnas: Met gala 2021, la otra cara

Todo para celebrar la inauguración de la exhibición anual que realiza el Costume Institute del Museo Metropolitano de Nueva York. Después de haber sido cancelada el año pasado por la pandemia, en esta edición la gala fue ampliamente anticipada generando altas expectativas al rendir tributo a la moda estadounidense. “En Estados Unidos: Un léxico de moda” es el título de la exhibición que sirve como introducción para una segunda parte “En Estados Unidos: Una antología de moda” que abrirá sus puertas en mayo del 2022. La exposición no sólo celebra el 75 aniversario del Costume Institute, sino el regreso de los grandes eventos de moda en esta nueva normalidad.

La Gala del Met siempre es garantía de espectáculo, el lugar perfecto en donde las celebridades del momento se unen con las firmas de moda más exclusivas para posicionar sus marcas, impulsar sus ventas y demostrar su poder en la industria. No hay duda de la influencia que en los últimos años ha ganado este evento en la cultura popular, generando el interés de propios y extraños, quienes discuten en redes sociales los mejores y peores looks en la alfombra roja. Este año no fue el excepción y confirmamos que la “Met Gala” ha pasado de ser un evento propio de los “fashionistas” para ser del dominio público, un espacio que si bien está blindado y creado para los ricos y famosos, es hoy parte de la cultura pop. Sin embargo, más allá de las tendencias, los outfits estrafalarios y las listas de mejores vestid@s, existe la otra cara de la Met Gala que pocos comentan: el uso de esta plataforma para generar diálogos y discursos alternos que existen en la industria de la moda y que se ven opacados por el brillo y glamour de la misma. Este año fueron varias las celebridades que optaron no sólo por verse “bell@s” en la alfombra roja, sino aprovechar la atención mediática para promover o impulsar ciertos valores, creencias o causas que traspasan el ámbito de la moda.

La cantante estadounidense de 19 años Billie Eilish (quien fue una de las anfitrionas), usó un fastuoso vestido Oscar de la Renta y anunció que a partir de ahora la legendaria firma de moda no volverá a usar pieles en sus colecciones gracias a la petición que ella hizo a sus directivos. Una gran polémica fue la que causó la congresista demócrata de origen puertorriqueño, Alexandria Ocasio-Cortez al portar un vestido de la joven diseñadora afroamericana Aurora James en donde se leía “Impuestos a los ricos”. Una acción que sus opositores tacharon de incongruente al tratarse de uno de los eventos más exclusivos del planeta, pero que ella defendió al afirmar que la conversación acerca de la justicia económica y social debe ser llevada a todas las clases sociales, especialmente en espacios que regularmente están cerrados a esta realidad. La mejor manera de cambiar al sistema es atacándolo desde adentro. Un mensaje contundente dirigido a personajes como Elon Musk (la segunda persona más rica del mundo) quien estuvo presente junto a su pareja la cantante de música electrónica Grimes, quien no sólo fue una de las más fotografiadas por su look de inspiración sci-fi, que incluía una espada hecha de un fusil Colt-15A3 fundido. Un güiño al uso y tráfico de armas que predomina en Estados Unidos.

Finalmente, la representación de la diversidad sexual tuvo más fuerza que nunca con celebridades trans y queer como Troye Sivan, Elliot Page, Hunter Schafer, MJ Rodríguez, Kim Petras, Valentina Sampaio, Nikkie de Jager y Cara Delevigne; la modelo británica optó por un diseño de Dior con el mensaje en el pecho “Peg the Patriarchy” (clavar al patriarcado). La actriz y activista trans Indya Moore, que formó parte de la comitiva de Anthony Vaccarello (Director Creativo de YSL), anunció que sería su última vez en la gala ya que salió del evento confundida y con una disonancia cognitiva, mientras afuera del Met manifestantes de Black Lives Matters eran arrestados por la policía. En el 2021 Estados Unidos y el mundo no tienen un solo rostro, la realidad es diversa y compleja.

***

Sigue leyendo…

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

CP