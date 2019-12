Francisco Martín Moreno enjuicia a la 4T

Alertar sobre las decisiones y políticas perjudiciales del actual Gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), es el objetivo latente de los dos nuevos libros del escritor y novelista Francisco Martín Moreno: “Ladrón de Esperanzas” y “El naufragio de México”, éste último coordinado por él y con la colaboración de 16 expertos en diversos temas, en donde se analiza la realidad actual del país bajo la autonombrada “Cuarta Transformación” (4T).

Martín Moreno considera que se está gestando una nueva tiranía, al desmantelar organismos autónomos y hacerse con el control de los tres Poderes de Gobierno, y la compra de voluntades ciudadanas a través de programas clientelares.

“Soy de la opinión de que muy pronto se le caerá el teatrito (a López Obrador), como se le cayó a Hugo Chávez en Venezuela, quien regalaba dinero a manos llenas cuando el barril de petróleo estaba a 120 dólares”, aseguró el escritor.

A pesar del crecimiento de la inseguridad y el estancamiento de la economía, López Obrador conserva una alta popularidad, la cual Martín Moreno atribuye a la repartición de recursos a sectores desfavorecidos, así como a la ignorancia en temas públicos que exhibe una gran parte de la población mexicana.

“Lo que no se dan cuenta es que en cualquier momento se puede acabar la dádiva. No puede ser que el Gobierno entregue 300 mil millones de pesos de esa manera”, afirmó el autor. “A mucha gente le pregunto ‘¿qué opinas de que se haya cancelado el Aeropuerto o los refugios para las mujeres golpeadas o las estancias infantiles?’ y no tiene la más remota idea de lo que pasa en el país”.

Precisamente para dar luz respecto a la realidad actual, se escribió “El Naufragio de México: 16 ensayos sobre el futuro del país”, con la participación de especialistas como Macario Schettino, Julieta Fierro, María Amparo Casar y Federico Reyes Heroles. “No es un libro pesimista, es un libro con datos duros y realista”, calificó Martín Moreno.

Proyecto en reconstrucción

Respecto a “Ladrón de Esperanzas”, Martín Moreno estaba desarrollando una novela sobre la República Restaurada posterior al fusilamiento del emperador Maximiliano de Habsburgo, pero el proyecto se aparcó al observar las decisiones del actual Gobierno, siendo la principal y más sensible la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) en Texcoco. Esta decisión lo llevó a cambiar de la novela histórica a la “novela en tiempo real”.

“Texcoco implicaba la llegada de 80 millones de pasajeros, y cada uno de ellos iba a gastar mil dólares, hablas de una derrama económica de 80 mil millones de dólares (MDD) al año más el transporte de carga, que implica mínimo 40 mil MDD al año, es un ingreso de 120 mil millones y lo cancela, pese a significar el 1% del Producto Interno Bruto”, recordó Martín Moreno.

Aunque en la historia se cambian los nombres (Andrés Manuel López Obrador pasa a ser Antonio M. Lugo Olea), coinciden las siglas, los protagonistas y la critica a decisiones como el “pacto de impunidad” con Enrique Peña Nieto y la “Mafia del Poder”, para llegar a la Presidencia.

“¿Quién es más traidor?, ¿quien renunció a aplicar la ley para llegar al poder?, ¿o a quien entregó el país a quien fuera con tal de que no fuera juzgado y disfrutar en la impunidad el dinero mal habido?”, se pregunta el novelista.

Martín Moreno espera que se mantenga la actitud crítica de los intelectuales y medios de comunicación al actual Gobierno. “Quienes creemos en este país, tenemos que buscar la manera de sobrevivir y de denunciar a como dé lugar. No podemos, de ninguna forma, en convertirnos en cómplices”, finalizó.