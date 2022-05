Festival de Mayo: "Paseo Perrón" alista su ruta artística y educativa en Zapopan

Con el objetivo de sensibilizar sobre las responsabilidades que implica tener una mascota y el cuidado y respeto que se le debe brindar a los animales, el Gobierno de Zapopan presentó "Paseo Perrón", iniciativa en la que el arte y la educación serán los pilares de esta iniciativa impulsada en el marco de la edición 25 del Festival Cultural de Mayo.

“Adopta, no compres"

A partir del 7 de mayo, "Paseo Perrón" instalará 25 esculturas de perros —hechas por la artista Sofía Crimen— en diversos espacios públicos de Zapopan, comenzando en la Glorieta Chapalita y después seguir su ruta por el Parque de las Niñas y los Niños, la Estación Zapopan Centro del Tren Ligero, el Parque Metropolitano y la Universidad Panamericana.

Sergio Alejandro Matos, director del Festival Cultural de Mayo, y Cristopher de Alba, director de Cultura Zapopan, destacaron la colaboración que ambas instituciones tendrán en el marco del encuentro cultural, siendo "Paseo Perrón" la primera de diversas actividades que se desplegarán por el municipio.

Además de que cada espacio público y sus vecinos y visitantes disfruten del conjunto escultórico canino hecho en fibra de vidrio, silicón y recubrimiento de resina por Sofía Crimen, "Paseo Perrón" también detonará actividades de concientización no solo para promover los cuidados y responsabilidades hacia los perros, en este caso, pues también se busca dialogar sobre los impactos negativos del mal cuidado y abandono de estas mascotas, por lo que la Dirección de Protección Animal del Gobierno de Zapopan, encabezada por Yamile Lofte, también se sumará a la ruta promoviendo la esterilización, por ejemplo.

"Creemos que la cultura acerca a mucha gente, que muchas veces no son amantes de los animales, pero sí de la cultura. Vamos a hacer un binomio muy interesante, porque la gente, al venir a ver las esculturas, va a tener la oportunidad no solo de ver estas preciosuras, sino también animales vivos y de poder participar en esterilizaciones y vacunas para sus mascotas. Vamos a tener la oportunidad de sensibilizar a la ciudadanía, de que los perros son parte de la familia, no son un objeto, son seres vivos que necesitan respeto", indicó Yamile Lofte, directora de Protección Animal de Zapopan.

Resaltó que a la par del aprendizaje que las mascotas brindan a las familias, también existen situaciones preocupantes respecto al cuidado y futuro que muchas veces tienen los perritos, al resaltar que, lamentablemente, al año en el municipio se registran 300 eutanasias asistidas a mascotas de manera voluntaria por parte de los dueños y tan solo el 3 por ciento logran canalizarse hacia la adopción.

"Animales de los cuales, por desgracia, aunque hayan convivido con familias, solamente el 3 por ciento son adoptados, todos los demás van a terminar yéndose a otro lado con una eutanasia asistida. Este festival va a ayudarnos a sensibilizar a todas las personas en el tema, si no eres una persona consciente y responsable, no tengas una mascota. Si eres alguien que realmente te vas a comprometer con un ser vivo que va a ser tu compañero, adopta, no compres".

Al respecto, Cristopher de Alba, director de Cultura Zapopan, detalló la importancia de abordar estos ejes de trabajo desde el arte y la cultura y así "lo que queremos hacer en conjunto con el Festival Cultural de Mayo es poner en los espacios públicos esta temática, darnos cuenta que no todo es bonito en el tema de los animales, hay abusos, desatención, muchas veces agresiones fuertes y maltrato, que también tenemos como sociedad comenzar a platicar hacia las siguientes generaciones, a sensibilizarnos".

¿Dónde estará "Paseo Perrón"?

"Paseo Perrón" estará en la Glorieta Chapalita del 7 al 10 de mayo, en el Parque de las Niñas y los Niños del 12 al 15 de mayo, en la Estación Zapopan Centro del 17 al 22 de mayo, en el Parque Metropolitano del 24 al 29 de mayo y en la Universidad Panamericana a partir del 30 de mayo.

Actividades

Muro "Mi Querido Perro": se instalará un muro de 4.80 x 2.40 en el cual se colocarán fotografías de las personas con sus mascotas, donde tendrán la oportunidad de escribirle un mensaje a sus compañeros peludos en el cual expresen todo lo que sienten por ellos, al final del mes se creará una pieza gráfica.

se instalará un muro de 4.80 x 2.40 en el cual se colocarán fotografías de las personas con sus mascotas, donde tendrán la oportunidad de escribirle un mensaje a sus compañeros peludos en el cual expresen todo lo que sienten por ellos, al final del mes se creará una pieza gráfica. Reto Perrón: se llevará a cabo un recorrido en bicicleta partiendo del Parque Metropolitano y terminando en el Teatro Degollado, al evento de clausura del Festival Cultural de Mayo. Los primeros lugares ganarán entradas para el concierto de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, Toshiyuki Shimada, director invitado y Vadym Kholodenko.

se llevará a cabo un recorrido en bicicleta partiendo del Parque Metropolitano y terminando en el Teatro Degollado, al evento de clausura del Festival Cultural de Mayo. Los primeros lugares ganarán entradas para el concierto de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, Toshiyuki Shimada, director invitado y Vadym Kholodenko. Cuentacuentos (literatura infantil): se contará con un equipo selecto de dramaturgos que interpretarán tanto piezas literarias como teatrales, todos con temáticas de mascotas (perros) con el objetivo de sensibilizar a todos los miembros de la familia en la importancia que estos seres peludos tienen en nuestra vida.

se contará con un equipo selecto de dramaturgos que interpretarán tanto piezas literarias como teatrales, todos con temáticas de mascotas (perros) con el objetivo de sensibilizar a todos los miembros de la familia en la importancia que estos seres peludos tienen en nuestra vida. Conferencias de temas de interés sobre los perros : con la participación de expertos que compartirán su experiencia, con el fin de sensibilizar y concientizar al público en general acerca del papel tan importante que juegan los perros en nuestras vidas tanto individuales, familiares como socialmente.

: con la participación de expertos que compartirán su experiencia, con el fin de sensibilizar y concientizar al público en general acerca del papel tan importante que juegan los perros en nuestras vidas tanto individuales, familiares como socialmente. Encuentra a tu futuro peludo: se convocó las asociaciones Adoptando un Amigo y Trust, protección animal, para que se pueda aprovechar la plataforma que la instalación artística brinda y de esa manera establecer un lugar seguro para que puedan promover su trabajo, con la esperanza de reunir familias.

se convocó las asociaciones Adoptando un Amigo y Trust, protección animal, para que se pueda aprovechar la plataforma que la instalación artística brinda y de esa manera establecer un lugar seguro para que puedan promover su trabajo, con la esperanza de reunir familias. Donaciones de alimentos para albergues de perros : se lanzará una convocatoria a la ciudadanía para que, en los días y horarios en que se programen las adopciones, lleven alimento que será destinado a los distintos albergues, asociaciones y rescatistas para contribuir con su noble labor.

: se lanzará una convocatoria a la ciudadanía para que, en los días y horarios en que se programen las adopciones, lleven alimento que será destinado a los distintos albergues, asociaciones y rescatistas para contribuir con su noble labor. Esterilizaciones y vacunación a cargo del Gobierno de Zapopan, con cita previa a los teléfonos 33-3818-2200 en las extensiones: 3280, 3281, 3285 y 3287. Se instalará en lugares estratégicos la unidad móvil de esterilización para llevar a cabo los procedimientos quirúrgicos.

Más información en www.festivaldemayo.org.

