Festival Cultural de Mayo: Alistan homenaje a José Guadalupe Flores, maestro y director orquestal insignia de Jalisco

Noche de gala y festejo es la que el Festival Cultural de Mayo alista para este martes 17 de mayo, para rendir homenaje al maestro y director de orquesta José Guadalupe Flores, quien en su regreso a Guadalajara, será reconocido por sus 50 años de trayectoria como uno de los máximos exponentes jaliscienses que ha llevado su pasión por la música alrededor del mundo y en los más destacados ensambles internacionales.

Sergio Alejandro Matos, director del Festival Cultural de Mayo, anunció que el Teatro Degollado será el recinto en el que el maestro José Guadalupe Flores sea homenajeado por distintos músicos y proyectos como la Orquesta Per Sempre Appasionato, dirigida por Francisco Flores, quien también brindó detalles sobre la importancia de reconocer en vida a su padre, quien durante generaciones ha sido clave para impulsar la música en distintas generaciones.

“En los últimos 50 años no ha habido un director así de importante en Jalisco, como hijo no lo digo, lo digo como músico, porque también me dedico a esto y sé que es una tarea muy complicada como director orquesta, muy duro, de mucho aguante, de mucho estudio y sacrificios, creo que se lo merece mucho”, indicó Francisco Flores, director de la Orquesta Per Sempre Appasionato, al recordar el camino profesional que su padre, quien nacido en Arandas, ha recorrido desde que inició sus estudios en la Escuela de Música Sacra y posteriormente en la Universidad de Guadalajara, su traslado a Alemania como pianista becado y cómo en su regreso a Guadalajara fue asignado como director asistente, en 1972, en la Orquesta Sinfónica de Guadalajara, marcando así una trayectoria internacional por América del Sur, Estados Unidos, China y Rusia por ejemplo.

“Han involucrado a muchas personas para hacerme este reconocimiento, me suena extrañísimo esto del homenaje, yo no pensé jamás tener un homenaje, porque nadie trabaja en su vida esperando que alguien lo homenaje”, expresó el maestro José Guadalupe Flores al recordar con humor cómo previo a dedicarse a la música, trabajó haciendo lápidas, sin embargo, al considerar que su talento ya mostrado en el coro, le permitiría tener una mejor calidad de vida, sin imaginar que otros caminos también lo acercarían a la dirección orquestal, con más de mil 800 obras dirigidas.

“Guadalajara es mi madre. Yo nací en Arandas, porque mi padre trabajaba allá, pero a los seis meses, que lo corrieron de allá porque se dedicaba a la música, venimos a Guadalajara. Toda mi vida he sido de acá, aquí hice mis estudios”, refirió el maestro José Guadalupe Flores al reconocerse asombrado por los cambios que ha tenido la ciudad durante los 25 años en los que ha estado fuera de la metrópoli, pero con visitas ocasionales a su tierra natal.

Diversidad musical

Teniendo a Francisco José Flores Godoy como director titular y al homenajeado José Guadalupe Flores como director invitado, la velada en el Teatro Degollado compartirá un peculiar recorrido musical por obras clásicas e internacionales iniciando con la Obertura Las Bodas de Fígaro, de Mozart; el segundo movimiento de la Sinfonía 5, de Franz Schubert; la Romanza para violín y Orquesta #2, de Beethoven (con el violinista Julio Serna); el concierto para Piano y Orquesta #21, de Mozart (con el pianista Sergio Alejandro Matos); el concierto completo de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo (con el guitarrista David Mozqueda); extractos de la Sinfonía #5, de Felix Mendelssohn, y el coro Regina Coelli, de Pietro Mascagni (con la mezzosoprano Elba Flores).

Francisco Flores subrayó que a lo largo del programa, se realizarán diversos reconocimientos al maestro y director José Guadalupe Flores, a lo que el guitarrista David Mozqueda celebró la oportunidad de participar en este emotivo homenaje al memorar al aprendizaje que en diversas etapas ha tenido con José Guadalupe Flores.

“Creo que es importante que sepan las nuevas generaciones quién ha sido el maestro, cómo ha sido su desarrollo como gran músico y director, tiene un estilo muy particular que a mí me divierte mucho, aprendo mucho, exige mucho. Creo que Jalisco se puede sentir muy honrado de tener a personalidades como él”.

Agéndalo

Homenaje al maestro director orquestal José Guadalupe Flores, este martes 17 de mayo, a las 20:30 horas, en el Teatro Degollado. Boletos de 200 a 500 pesos.

Actividades del Festival Cultural de Mayo

Next Zone (danza, de Dinamarca) presenta “Tribe - Ritual #3”, en el Teatro Degollado, el sábado 21 de mayo a las 20:30 horas y domingo 22 de mayo a las 12:30 y 18:30 horas. Boletos desde los 80 a 200 pesos.

Presentación del pianista ucraniano Vadym Kholodenko, en el Teatro Degollado, el jueves 26 de mayo a las 20:30 horas. Boletos desde los 80 a 150 pesos.

Clausura del Festival Cultural de Mayo, con la Orquesta Filarmónica de Jalisco con Toshiyuki Shimada, director invitado (Japón) y el pianista ucraniano Vadym Kholodenko, el 29 de mayo en el Teatro Degollado, a las 12:30 horas. Boletos desde los 150 a 300 pesos.

MF