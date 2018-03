Fernando del Paso recibe la Medalla Sor Juana Inés de la Cruz

El escritor Fernando del Paso recibió hoy en México la Medalla Sor Juana Inés de la Cruz y se declaró un admirador y "enamorado" de la poeta novohispana, a quien ha sido fiel desde que era adolescente y leyó por primera vez sus sonetos.

"Se (me) premia más que nada (por) la fidelidad que desde casi un niño siento por la obra de nuestra querida Sor Juana", dijo el narrador al recibir el premio otorgado por la Universidad del Claustro de Sor Juana en una sencilla ceremonia realizada en el Instituto Cabañas.

Del Paso, de 85 años de edad, leyó el soneto XIII de la poetisa y recordó cómo a sus 12 años "contempló" estos versos tras descubrirlos en uno de los tantos libros que contenía la biblioteca de su tío, quien lo invitaba a pasar algunas temporadas en su casa de Ciudad de México.

"A través de los años la he leído y admirado tanto que el ofrecimiento de esta presea me ha llenado no solo de orgullo, sino de incertidumbre; no sé si merezco este premio de verdad o solo se me otorga por ser un novelista al que no le ha ido tan mal", dijo en tono de broma el autor y diplomático, Premio Cervantes 2015.

El autor de "Noticias del Imperio" (1987) y "Palinuro de México" (1977) dijo que Sor Juana fue una de las autoras que lo acompañaron en sus viajes por el mundo junto a Julio Verne y Miguel de Cervantes, y con ellos descubrió que en literatura hay que escribir bien o no hacerlo.

"Me di cuenta que para escribir es necesario escribir bien o mejor no hacerlo, y que el lenguaje es por fortuna un ser vivo con el que podemos jugar y al que podemos dominar", afirmó.

Más allá de ser un experto en el trabajo de la autora novohispana, Del Paso dijo ser "nada más un enamorado de su vida y su poesía", y eso lo deja en libertad para disfrutar su obra "de la manera más cándida posible".

La obra de Sor Juana va más allá de su valor literario en un México que aún era la Nueva España y en que la escritora supo imponer "su personalidad y su obra" en una época en que el feminismo "todavía estaba en desarrollo" y en medio de una sociedad dominada por "la masculinidad que solo pensaba en ella como un adorno".

Antes de entregar la presea, Carmen López Portillo Romano, rectora de la Universidad del Claustro de Sor Juana, dijo que Del Paso es "unos de esos seres en los que uno puede reflejarse de cuerpo entero y en los que la historia se refleja en sus muchas dimensiones".

Subrayó "el lenguaje exhaustivo" con que el narrador creó los monólogos de Carlota, protagonista de su novela "Noticias del Imperio", y festejó que Del Paso escribiera en español, una lengua "que él ha enriquecido" y que defendió contra cualquier circunstancia.

La Medalla Sor Juana Inés de la Cruz ha sido entregada al cronista y narrador Carlos Monsiváis, a la narradora Elena Poniatowska, a la periodista Carmen Aristegui y al exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México y exsecretario de Salud José Narro Robles, entre otros.

