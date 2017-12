Favilli y Cavallo llevan la rebeldía como bandera

Frida Kahlo, Coco Chanel y Marie Curie tienen algo en común: son mujeres que trascendieron en la historia por luchar por sus sueños. Hay más mujeres así, tanto contemporáneas como históricas, por lo que, en un mundo que ha intentado que el rol de la mujer no traspase las puertas del hogar, Elena Favilli y Francesca Cavallo se dieron a la tarea de demostrar el poder femenino en “Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes”.

Ellas mismas se vieron menospreciadas por el hecho de ser mujeres; Cavallo recuerda llegar a Silicon Valley y ser llamada ingenua por sus ambiciones: “Cuando un hombre tiene grandes sueños, se le llama visionario, pero cuando una llega con estos mismos grandes planes, nos llaman ingenuas. Cuando escuchas este tipo de comentarios, todos los días, por parte de diferentes personas, empiezas a dudar de ti, de tu habilidad de hacer lo que quieres. Esto afecta a muchísimas mujeres en todo el mundo”.

Sus propias vivencias y experiencias las llevaron a crear un “libro de cuentos de hadas moderno, estábamos sorprendidas de ver que la mayoría de libros para niños no tienen voces de mujeres, especialmente los libros de no ficción. Entonces, pensando en la historia que nos enseñan en la escuela, pareciera que el mundo ha sido construido por hombres, y que nosotros no teníamos nada que ver con eso; porque nunca estudiamos figuras femeninas. Y parte de esta reflexión, de todo el sexismo que todos vivimos en nuestros días diarios, y nosotras como escritoras y emprendedoras, experimentamos muchísimo sexismo; así que este libro viene de un lugar muy personal, de querer crear un mejor mundo para las niñas que vendrán después de nosotras”.

La idea surgió primero como cartas, pero el concepto fue cambiando durante el año en el que se dedicaron a darle forma al objeto que usarían para plantar las semillas de la equidad de género; el resultado de constantes reflexiones es el libro que hoy cualquier persona debería tener en su mesa de noche. En éste, las autoras logran el sueño que tenían al principio.

“Una de las principales metas para nosotras fue alentar a la gente a entender que las chicas rebeldes están en todos lados, nuestras hermanas, nuestras madres, en la escuela. Parte de la satisfacción para nosotras es escuchar a las niñas lectoras que nos dicen ‘yo estaré en este libro algún día’. Este es el mensaje, por eso presentamos a las mujeres de una forma accesible, no como heroínas del pasado, lejanas o figuras muy remotas. Son mujeres reales, y esto significa que cada una de nosotras podemos contribuir a la historia del mundo. Estamos mostrando nuevos modelos, así ellas pueden ver más de lo que la sociedad nos ha enseñado”.

Un cuento de hadas moderno

Los criterios para seleccionar a las mujeres que conforman el libro fueron tres: “elegimos de todos los campos, por lo que hay artistas, matemáticas, escritoras, juezas… Además, mostrar mujeres de la mayor cantidad de partes del mundo posible, porque queríamos que cada niño, en cada esquina del mundo, se viera a sí mismo en este libro. Por último, elegimos historias de las mujeres que en su vida personal tienen detalles que podrían ser interesantes para los niños”.

Así, dejando de lado las rigurosas biografías, Favilli y Cavallo decidieron transformar la vida de las mujeres seleccionadas en cuentos fantásticos, sin dejar de lado la veracidad, “por lo que nos enfocábamos en seleccionar detalles adecuados para los chicos, por ejemplo, queríamos una diseñadora de modas, y cuando descubrimos que Chanel aprendió a coser usando ropa de muñecas en el orfanato, es bastante interesante. Esta combinación creo que es lo que le da a este libro la magia, y creo que por eso los niños han podido crear una fuerte conexión”.

Las autoras resaltan que “muchísimas mujeres extraordinarias quedaron fuera”, por lo que en primavera podremos acceder al volumen II, el cual ya se publicó en Estados Unidos.

No te lo pierdas

Las autoras, Elena Favilli y Francesca Cavallo presentarán "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes" hoy 1 de diciembre a las 19:00 horas en el Salón 5.