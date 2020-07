Fallece Christian Zatarain

La Coordinación de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara dio a conocer ayer, sin más detalles, la muerte del actor Christian Zatarain. Ante la noticia la comunidad cultural de Jalisco publicó mensajes de condolencias en sus redes sociales, como fue el caso de Miguel Lugo, Director General en La Nada Teatro, quien escribió: “Christian Zatarain, amigo, colega, compañero. Lamento mucho tu partida. Buen viaje. Hasta pronto”.

Nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos, expresándoles nuestro apoyo y solidaridad.



Que en paz descanse Christian Zatarain. pic.twitter.com/RceSq1kte1 — ArtesEscénicas UDG (@ArtesEsceUDG) July 25, 2020

Por su parte, el actor Javier Conrík publicó: “Hay noticias tristes de las que no quisieras saber ni leer nunca, porque simplemente no quisieras que sean verdad o no las puedes creer. Sobre todo si se trata de un ser querido o compañero tan joven del medio que tuviste el honor de tratar aunque sea por un corto tiempo; pero que en ese lapso pudiste conocer su esencia y su gran calidad como ser humano y persona. Gracias Christian Zatarain por los momentos que compartimos cuándo estuvimos en el taller de actuación frente a la cámara con Silverio Palacios en el bello municipio de Tequila, Jalisco. Ahí pude apreciar tu enorme talento y potencial como actor, pero también como amigo y compañero de quienes te rodeaban”.

Así mismo, Eduardo Villalpando Macías, Director Grupo de Teatro en SEP JALISCO, escribió: “Qué hace uno, sólo conmocionarse y no creerlo. Se fue Christian Zatarain, aunque no cultivamos una amistad cercana, si cultivamos el mismo amor y eso nos hermana siempre, el amor al teatro. Buen Viaje, Grandote”.

El teatro, su vida

Christian Zatarain fue reconocido en la Muestra Estatal de Teatro de Guadalajara 2014, por su trabajo de iluminación, en la obra “Nekrópolis”. En su rol de director de teatro organizó un curso para difundir la Biomecánica, técnica de entrenamiento corporal creada por Meyerhold. Así mismo, se le recuerda por su trabajo en obras como: “De cómo el Concorde y el planeta encontraron su gravedad”, entre otras.

JL