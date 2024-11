En el marco de la edición 38 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), Trilce Ediciones llega con dos proyectos importantes para el deleite de la audiencia tapatía, se trata de la presentación del libro “02.11. Día de Muertos”, galardonado como el Mejor Libro de Arte 2024 por la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM), esto sucederá hoy, a las 13:30 horas, en el Salón H del Área Internacional de Expo Guadalajara; así como la inauguración de la exposición “Sensacional de diseño mexicano” que será el 6 de diciembre, en punto de las 20:30 horas, en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara (MUSA).

A propósito de estos dos importantes eventos, EL INFORMADOR conversó con Déborah Holtz, editora, promotora cultural y cofundadora de Trilce Ediciones, quien además, invita al público a visitar el stand C28 que es donde se encontrará Trilce Ediciones durante los días de la feria.

“Está maratónico el trabajo de Trilce durante esta temporada porque en Monterrey también inauguramos la exposición ‘Cholombianos’, que precisamente es uno de los títulos que hicimos hace varios años y que ahora se convierte en muestra”, pero en lo que se refiere a Guadalajara, “estamos felices de estar en la FIL, lanzando un libro que nos llevó investigar y editar seis años de nuestra vida. Se trata de ’02.11. Día de Muertos’, es un libro posible porque es un compendio infinito y caleidoscópico que contiene todas las perspectivas de lo que representa el Día de Muertos, desde su posible conexión con ciertos ritos y costumbres prehispánicas”, hasta lo más contemporáneo, “creo que no nos saltamos ningún pasaje y el libro afortunadamente ha tenido muy buena recepción”. En la presentación del libro estarán presentes Carmen Villoro y Nicolás Alvarado.

“02.11. Día de Muertos” es también un proyecto coordinado por Juan Carlos Mena, quien es socio, coeditor y diseñador en Trilce. “El libro es muy impactante, tiene más de 800 fotografías, nosotros llegamos a reunir un archivo de 25 mil imágenes de diversos fotógrafos, nosotros mismos durante seis años estuvimos fotografiando muchas de las celebraciones de Día de Muertos. Y la gran sorpresa con la que te encuentras es que no existe un sólo Día de Muertos, sino miles, porque en cada rincón de la República Mexicana esto se celebra de distinta manera”. Incluso, el libro tiene un mapa que ubica a grandes rasgos cómo se celebra esta fecha en cada lugar de la República Mexicana. “Es un libro sumamente disfrutable. Es que al final de cuentas esta es la gran fiesta de los mexicanos, no hay ninguna otra celebración que me digas, ni la Independencia de México, pues no tienen la garra y la fuerza, sobre todo la combinación de elementos tan disímbolos como el Día de Muertos”.

De hecho, comparte Déborah que el libro tiene tres portadas, pues el contenido se vendió a la editorial Rizzoli para que se publique en inglés para el mercado americano, mientras que Planeta USA edita para el mercado estadounidense de habla hispana. “Además, como Trilce es una editorial muy ecléctica, como saben, hemos hecho exposiciones derivadas de libros, como es el caso de ‘Cholombianos’ y ahora vamos a presentar en el MUSA, el 6 de diciembre, la exposición ‘Sensacional de diseño mexicano’, el cual es nuestro trabajo primigenio, el que le dio sentido a Trilce. Es una idea de Juan Carlos Mena, quien ha diseñado todos los libros que conocen de nuestra editorial”.

Recuerda Déborah que “Sensacional de diseño mexicano” es el primer compendio a nivel mundial en rendirle tributo a la gráfica popular donde hay letreros de changarros, vulcanizadoras y reparadoras de calzado, etcétera, un mundo que fue creado por rotulistas, impresores y diseñadores de oficio, “que no necesariamente pasaron por una universidad para generar este mundo plástico tan fabuloso”. Las tipografías, por ejemplo, son muy representativas. De hecho, adelanta Déborah que próximamente saldrá una reedición de este proyecto.

La exposición, comparte, se compone de más de 800 piezas. “Es una muestra muy simpática que ha estado en Egipto, Estados Unidos, Escocia y Bogotá, entre otras partes del mundo, pues llevamos más de 16 montajes a lo largo de la historia de este proyecto. La muestra se compone de 10 salas dedicadas a distintos ámbitos como la comida, la religión y las autopartes, entre otras, así como los sentimientos que tienen que ver con las novelas, fotonovelas y cómics ilustrados, además de todo el reino de los jabones. Es una exposición muy divertida, la recomendamos muchísimo”. Finalmente resalta que como dato curioso, la muestra convivirá también con el diseño español en las instalaciones del MUSA, “serán dos mundos contrastantes que el espectador podrá ver en un sólo sitio”.

