La lectura es capaz de transformar a la sociedad, aseguró Núria Cabutí, CEO de Penguin Random House Grupo Editorial, durante su participación en la Feria Internacional del Libro (FIL) en Guadalajara.

Para la empresaria, los libros son necesarios para ser ciudadanos en un mundo cada vez más intolerante, incapaz de entender distintos pensamientos y formas de vivir. Y también lo son “para retomar la esencia de su literatura”, anota y recuerda que en su buró de noche tiene las obras de Han Kang, premio Nobel de Literatura 2024, que han sido publicadas en México bajo esta marca editorial.

En entrevista con EL INFORMADOR, Cabutí habla sobre la actualidad en la industria editorial; incluyendo la presencia de la inteligencia artificial (IA).

— ¿Cómo enfrentan la piratería y los sitios de descarga gratis? ¿Qué tanto los afecta? ¿Qué estrategias implementan para combatirla?

— Es verdad que en nuestros mercados hay mucha piratería, no únicamente digital, sino también física, en algunos de los mercados. Nosotros intentamos con los distintos gobiernos impulsar que haya medidas de respeto a la propiedad intelectual.

Nos afecta, estamos luchando contra ella y lo que queremos es que las próximas generaciones tengan una sensibilidad frente al respeto a la propiedad con la propiedad intelectual. Nosotros estamos en contacto con estas plataformas que tienen descargas ilegales y continuamente les pedimos que saquen este contenido. Tenemos un área dentro de Penguin Random House dedicada a este tema.

— ¿Ven la IA como una amenaza o una oportunidad?

— Nosotros en la editorial vemos que realmente puede ayudar a mejorar muchos procesos de la producción del libro, de la maquetación. Podemos hacer correcciones más rápidas, podemos conseguir los metadatos de nuestros libros para que sean visibles en las redes y toda una serie de herramientas que nos proporciona la inteligencia artificial que están siendo útiles.

Lo que sí es verdad es que en la parte creativa nosotros apoyamos a nuestros autores, y lo que pensamos es que la creatividad humana, que está forjada por las experiencias que uno ha vivido, los traumas de la infancia, los viajes que uno hizo, la gente que conoció; todo eso es lo que de alguna manera desencadena después la creatividad y la producción literaria.

Eso difícilmente va a ser replicado por una máquina, es lo que nosotros pensamos y, por lo tanto, apoyamos el talento humano y creativo. Vemos la inteligencia artificial como una ayuda, no como una sustitución.

— ¿Los formatos del libro electrónico, han crecido? ¿Cuánto de su mercado representan?

— En nuestro mercado hispano llega al 10%, esto incluye el eBook y también el formato audio, que también lo consideramos como un formato digital.

Pensamos que son formatos que van a convivir, pero el preferido, hasta el momento, es el libro físico y por eso en esta Feria de Guadalajara podemos ver que hay tantísima gente que está comprando ese producto.

El libro digital es un formato en el que nosotros apostamos, todo nuestro catálogo está en eBook también, no obstante pensamos que el físico va a continuar siendo el preferido durante décadas.

— ¿Qué estrategia está implementando Penguin Random House para colocar obras en formato de audiolibro?

— Tenemos un catálogo de audiolibros de seis mil títulos que representan la variedad de nuestro catálogo, sellos editoriales y que vamos ampliando año tras año.

Estamos siguiendo la estrategia de poner a disposición a todo el público nuestro catálogo. El consumo está creciendo muchísimo e invertimos cada vez más y pensamos que va a ser un formato que en el futuro va a continuar desarrollándose, a pesar de que ahora mismo es una parte pequeña de nuestras ventas.

— ¿Cómo les ha ido en el proceso de fichaje con los autores de Wattpad?

— Hemos establecido este acuerdo con Wattpad y es verdad que de ahí han salido historias muy bonitas, libros que después se han editado en formato físico y que están distribuyéndose en el mercado hispano y del que estamos satisfechos, así que es un acuerdo que queremos continuar.

Nosotros constantemente estamos viendo los contenidos más leídos por sus suscriptores y lo que hacemos, como tenemos este acuerdo con ellos, pues podemos publicar estos títulos.

— En México, los libros de Han Kang se publican por Penguin Random House, ¿qué significa para el grupo editorial este reconocimiento para una de sus autoras?

— Tenemos a más de 40 ganadores del Premio Nobel en nuestro catálogo, entonces es un motivo de orgullo porque tenemos una calidad muy elevada de literatura.

De los últimos cuatro Nobel que se han concedido, tres han sido de nuestro grupo, entonces estamos muy contentos. Y la recientemente galardonada es Han Kang, que nos encantaría también que viniera a América Latina y en especial a Guadalajara en algún momento.

— ¿Cuáles son las tendencias en lo referente a temáticas que se están consumiendo en el mercado editorial?

— Lo que vemos es que en América Latina hay mucho interés por la no ficción, por ejemplo en México.

Casi un 40% de nuestras ventas son de libros, sobre todo relacionados con temas políticos, ensayos; mucho interés por lo que está sucediendo en el contexto del país. Y también por temas prácticos, como de autoayuda.

El género de fantasy, que es entre romance y fantasía. La literatura infantil está creciendo de manera muy importante.

— ¿Cómo sabe si un libro va a funcionar o no?

— Esa es la magia del sector editorial: realmente nunca sabes qué va a pasar con un libro. Tienes que creer en el autor, en el editor.

Yo no me aventuro a decir ‘este proyecto va a funcionar’, porque ¿qué lo determinaría? Quizá a un libro no le puedes pedir que llegue a un público amplio, pero funciona para un tipo de lector.

En cambio otro quieres que llegue a muchísima gente porque realmente es un contenido mucho más amplio.

— ¿Cómo ve el futuro de la edición en lengua española?

— Yo soy muy optimista porque es una industria que está creciendo, cada vez se venden más libros en todo el mundo y pienso que en la medida que los países se vayan desarrollando, pues va a haber más interés por la lectura.

Concretamente nuestro mercado hispano yo lo veo muy dinámico, lo podemos ver en Guadalajara, donde vemos la cantidad de gente que se acerca a comprar libros. Entonces soy, de verdad, optimista sobre el futuro de la lectura y el futuro de la edición.

La obra de la Nobel de Literatura 2024, Han Kang, una de las favoritas de Núria Cabutí. ESPECIAL

Consejos para quienes quieren entrar en la industria

Para Núria Cabutí, la clave para comenzar a trabajar en el campo de la edición y producción editorial es el amor por los libros.

Anota que lo primero que se requiere es tener “pasión por la lectura, por los libros, por los autores, esto es muy importante”.

En segundo lugar se requiere estar atento a lo que rodea a la materia prima de la industria, como lo es la realidad, claro, sin perderle la vista a la fantasía.

“Estar atento a la sociedad, a lo que quiere la gente, informarse, tener capacidad de comunicarse con los lectores y autores; escuchar, ser empático y, por supuesto, tener una mente por un lado analítica, analizar que está pasando; pero también creativa”.

