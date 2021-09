FIL Guadalajara otorgará reconocimiento a la trayectoria de Miguel de la Cruz

Por una trayectoria de más de tres décadas, por su amplia experiencia en la televisión cultural mexicana y por ser uno de los periodistas culturales más activos del país, el periodista Miguel de la Cruz recibirá el Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez 2021 que otorga la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

A través de un comunicado la FIL Guadalajara informó del galardón a Miguel de la Cruz, quien es uno de los periodistas culturales más activos del país. “Durante más de tres decenios ha sido una figura fundamental para la difusión de los múltiples temas que atraviesan la cultura mexicana, sus creadores y sus espacios y sus públicos; su pasado y su actualidad”, señala el comunicado.

El comunicador que recibirá el reconocimiento durante la edición 35 de la Feria el domingo 5 de diciembre, dijo sentir una gratitud enorme. “Los últimos años siempre está presente ir a la FIL, a las conferencias, estar pendientes de homenajes, reconocimientos y presentaciones. Y mira, de repente resulta que me colé en la programación. Es como haber sido parte de la FIL misma y que la FIL lo tome en cuenta. Esta noticia me tendrá brincando de aquí noviembre”, comenta el periodista mexicano, coordinador de cultura en Noticias de Canal Once.

Sobre el premio

El Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez fue instituido por la FIL Guadalajara en 1992 para reconocer al autor de “Los indios de México”, y desde entonces ha celebrado la solidez de las obras y las trayectorias de grandes figuras del periodismo de nuestro país. El veredicto es responsabilidad de un comité integrado por algunos homenajeados en años anteriores, así como por destacados periodistas culturales en activo.

Apasionado por la cultura

El conductor de televisión y promotor de lectura recuerda cómo fue que se decidió por el quehacer periodístico y que siempre tuvo claro que tenía facilidad con las humanidades y las ciencias sociales, y la inquietud “de saber si tenía algo valioso por decir”. Rememora que comenzó a hacer las notas a su manera: “No es que alguien me enseñara, sino que imaginé hacer el periodismo cultural desde la televisión, de ese modo, con las crónicas de color, con un lenguaje específico pero claro a la vez.

Esa ha sido una tónica desde que empecé hasta la fecha, siempre buscando el lenguaje más efectivo”.

De la Cruz es actualmente coordinador de cultura en Noticias de El Once, canal al que ingresó en diciembre de 1989 como asistente de producción en el primer noticiario cultural de América Latina, Hoy en la Cultura, donde además incursionó como reportero. Ha realizado la cobertura de diversos festivales.

Después de conducir como titular el noticiario matutino de Canal Once abrió la sección de ciencia, donde cubrió actividades de salud, cibernética, medio ambiente y ciencias exactas. Asumió la coordinación de cultura en Noticias de El Once, y desde 2017 comenzó a transmitir diariamente una cápsula sobre libros en voz de autoras y autores, así como el club de lectura #LeoConElOnce, que convoca a leer un libro completo cada quince días. A la fecha en este club se han leído más de 110 libros, y en Facebook ha llegado a más de 700 mil personas.

