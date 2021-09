Cultura responde que recorte afecta creación de bibliotecas en Jalisco

La Secretaría de Cultura de Jalisco informa que la Red Estatal de Bibliotecas Públicas opera 282 recintos debido a que el año pasado se movió la biblioteca del Centro Federal de Readaptación Social Número 2 de Occidente a otro Estado. De estas, la Secretaría sostiene a la Biblioteca Central Estatal “Prof. Ramón García Ruíz” y a la Biblioteca “Delfino Gallo”, ubicada en el Patio de los Ángeles.

Este medio publicó hoy que en los últimos nueve años solamente se había abierto una biblioteca, con lo que la Entidad sumaba 283, pero se precisa que hay 282; es decir, que desde 2013 no se han creado nuevos espacios.

“Descartamos que exista un estancamiento en cuanto a la red estatal de bibliotecas públicas en Jalisco; “crear” una nueva biblioteca depende de muchos factores, y para ello es necesario que se sume el trabajo del gobierno federal, estatal y el municipal; por otro lado, desde la administración anterior, la Dirección General de Bibliotecas (es decir, el gobierno federal) ha optado por fortalecer los recintos que existen en lugar de crear nuevos, en especial por los recortes presupuestales que hemos vivido hasta el día de hoy”, contesta la dependencia.

Acerca de la inversión, destacan que el presupuesto otorgado está destinado en la partida 1000 que es para el pago de la nómina del personal bibliotecario, pero fuera de eso, “la inversión es mínima o nula”. Esto afecta a la apuesta en proyectos de innovación o digitalización de los acervos.

“Realizamos gestiones para actualizarnos pues debido a que no ha habido inversión en tecnología en los últimos 13 años en bibliotecas, no existen proyectos de innovación ni referentes a la digitalización de acervos, debido además a que en las bibliotecas no se cuenta con la infraestructura para llevarlos a cabo. Por ahora trabajamos en el mantenimiento y buen funcionamiento de lo que ya se tiene”, menciona.

Sobre el futuro de las bibliotecas en físico, la dependencia enfatiza que será “una selección natural, donde se mantendrán las bibliotecas que mejor trabajen y sigan contando con el apoyo de los Ayuntamientos, de las que no pierdan personal por renuncia o jubilación debido a que esas plazas no se están cubriendo y de las que el personal bibliotecario siga haciendo maravillas con lo poco que se les brinda de apoyo”.

Atienden con protocolos

La Secretaría de Cultura contesta que en la pandemia las bibliotecas operan si existen las condiciones para atender a los usuarios, a los que se les brindan los servicios cuidando los protocolos emitidos por la Secretaría de Salud, como el uso del gel antibacterial, uso de cubrebocas, tanto personal como usuarios, sana distancia y sin rebasar la cantidad de personas permitidas en el lugar.

“En las bibliotecas donde no se tienen las condiciones para atender usuarios de manera presencial, los bibliotecarios están realizando actividades de Fomento a la Lectura a distancia, trabajándose en las redes sociales con las que cuenta la biblioteca”.

EL DATO

-Conocer ubicación de las bibliotecas estatales: https://reb.jalisco.gob.mx/

-Conocer ubicación de las bibliotecas de Zapopan: tramites.zapopan.gob.mx/Ciudadano

GC