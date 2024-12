Vania Bachur, ilustradora y diseñadora gráfica, ha llevado su creatividad más allá del papel al lanzar su propia serie animada en colaboración con Penguin Random House. "Aventuras Malvadas de Una Superheroína", ya disponible en Instagram y TikTok, marca un nuevo capítulo en su carrera y refuerza su conexión con un público diverso que la sigue desde sus primeros libros.

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), Vania compartió con El Informador detalles sobre la evolución de su universo creativo, que comenzó en el ámbito digital por necesidad. "Mi universo vivía en digital porque no tenía ningún recurso económico de ninguna manera. Cuando cayó la pandemia, muchas marcas se dieron cuenta de que si no vivían en digital, no sobrevivirían. Para mí, fue como... estábamos todos encerrados viviendo una situación terrible, y las redes sociales y los videojuegos fueron nuestro escape", reflexiona.

Libros con propósito

Bachur, conocida por su estilo vibrante y mensajes positivos, explica que sus libros nacieron de experiencias personales difíciles. Su primer título, '15 consejos malvados para ser tu propia superheroína', surgió tras un diagnóstico de salud que la marcó profundamente: "Me habían diagnosticado con un tumor gigante en el estómago y, al saber que iba a estar bien, decidí escribir mi libro. Digo que de una experiencia tan horrible salió algo súper bonito", confiesa.

Desde entonces, ha lanzado títulos como '15 consejos malvados para colorear y poder vivir de dibujar' y '15 consejos malvados para emprender y enfermarte de poder'. A pesar de que puedan parecer infantiles, sus obras llegan a un público variado: "Mi marca es multitarget. Tengo pequeñitas de 4 o 5 años hasta señoras de más de 70 que me siguen", detalla.

Además de su enfoque creativo, los libros de Vania ofrecen herramientas prácticas para enfrentar desafíos como la ansiedad y el emprendimiento. "Siempre construyo algo bonito de las cosas malas que me pasan. De la tierra que te tiren, haz el abono para la maceta de tus metas", señala con optimismo.

Conexión con sus seguidores

La relación de Vania con su público es clave en su proceso creativo. A menudo recibe comentarios y preguntas sobre su trayectoria, lo que ha influido en su obra. "Siempre escucho qué es lo que quieren. Creo que conecto con ellas porque a las grandes les ayudó a sanar su infancia, y a los pequeñitos, a inspirarse y a que vean que sí se pueden lograr las cosas siempre que trabajes para hacerlo", afirma.

A pesar de su éxito, Bachur no olvida el esfuerzo detrás de cada proyecto: "A veces me dicen por redes sociales: 'Tuviste suerte'. Y yo no, hermana, tengo 30 años dibujando como niña. Ha sido un trabajo enorme", enfatiza.

El salto a la animación no fue sencillo, pero refleja su perseverancia. La idea de una serie animada nació en 2019, cuando un canal de caricaturas mostró interés. Sin embargo, la pandemia detuvo los planes. Después, retomó el proyecto de manera independiente, rechazando ofertas que comprometían su control creativo.

"Crecí en el mundo digital y aprendí que ahora el contenido se democratizó. Ya no dependes de un ejecutivo de una televisora. Si tienes talento, alguien puede descubrirte", explica. Con cuatro libros publicados, propuso a Penguin Random House llevar su universo a una serie animada, y la respuesta fue positiva. "Apostaron por mí y por hacer una animación increíble en México, con una calidad que nadie más ha hecho", celebra.

El lanzamiento de los primeros capítulos de "Aventuras Malvadas de Una Superheroína" fue un éxito rotundo. "Publicamos dos capítulos y, en semana y media, alcanzamos 4 millones de visualizaciones. Tengo el síndrome del impostor y pensaba que nadie iba a ver mi serie, pero afortunadamente sí. Estoy que no me la creo aún", admite con emoción.

Más allá de la animación, Vania también ha dejado su huella cultural con frases icónicas, como el audio viral: "Soy un adulto independiente, con gustos bien dementes", que resonó con una generación que disfruta de la nostalgia y el placer de lo simple.

Con su serie, libros y proyectos futuros, Vania Bachur continúa demostrando que los sueños pueden hacerse realidad con trabajo, autenticidad y una pizca de "maldad creativa". *"Nada es inmediato, pero si trabajas para hacerlo, las cosas suceden", concluye la autora.

