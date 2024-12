Al cierre de las actividades de la edición 38 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), el periodista y comunicador Nacho Lozano, presentó su reciente libro "Macho menos", editado por Grijalbo, donde se plantea la deconstrucción de la masculinidad en torno a las conductas machistas que persisten en el contexto sociocultural del país, pero también alrededor del mundo.

Nacho conversó con diversas mujeres de distintos ámbitos, quienes compartieron cómo el machismo continúa siendo una amenaza para ellas. Relataron cómo enfrentan diariamente abusos, acoso y otras formas de violencia en diferentes escalas y contextos, lo que las impulsa a seguir alzando la voz en busca de un entorno más justo y equitativo.

"Fueron muy nobles y bondadosas las mujeres al darme su tiempo. Que no tienen que responder las preguntas que les planteamos los hombres, ni las dudas o revisiones que tenemos que hacer nosotros mismos y mucho menos plantearles una responsabilidad del machismo. En medio de esa bondad, lo que ellas hicieron fue compartir sus experiencias con el machismo y cómo han sobrevivido a este, además de cómo han observado al patriarcado en México", pues este libro se centra en el contexto nacional, así como en las instituciones tanto privadas como públicas, desde las empresas y la política.

Lo que ellas expresan en sus testimonios es cómo se comportan los hombres con ellas y cómo ellos no han asumido su responsabilidad, especialmente en relación con las violencias que ejercen, por ejemplo. "Todos tendríamos que ser feministas, tendríamos que darnos cuenta que por siglos las mujeres han estado relegadas en un segundo plano, han sido discriminadas, violentadas y apartadas del poder y de la toma de decisiones. Y lo que ellas hacen (en sus confesiones con él) es decir, 'yo he visto esto, yo he padecido esto y estos son los caminos que ustedes pueden seguir para construir su masculinidad, para ser creativos e imaginar una nueva manera de ser hombre'. En ese sentido van las pláticas, además, el libro apela a la libertad del lector y también de la lectora para repensar los machismos y corregirlos, porque los errores los vamos a seguir cometiendo".

Sobre el machismo que también puede estar presente dentro del sector femenino, Nacho, hace una reflexión. "Las condiciones en las que las mujeres, digamos, en muchos casos perpetúan el machismo, no necesariamente tienen que ver con su voluntad, sino con una opresión, con una obligación y violencia que las orilla a eso. Por ejemplo, analizo el tema de la maternidad y cómo se le responsabiliza a las mujeres de que los niños sean machistas, pues desde pequeños ellas los educaron y son las responsables. Y creo que ese es un error porque no entendemos las circunstancias en las que se encuentran esas mujeres", en el sentido de saber si querían casarse, querían ser madres, o dejar de trabajar para cuidar a sus hijos. "¿Dónde están paternidades y las responsabilidades de los padres? Además, por otro lado, ¿dónde está la responsabilidad de la sociedad si hablamos de una madre soltera o una abuela que cría a sus nietos, o una mujer trans que dedica su vida a cuidar y adoptar? Es decir, hay una serie de circunstancias comunitarias que obliga a las mujeres a sobrevivir esos machismos".

Además, Nacho analiza el machismo desde lo cotidiano del lenguaje, por ejemplo, sobre cómo se usan en el día a día los conceptos y derivaciones de las palabras "madre" y "padre", donde el primero generalmente va en sentido negativo y el segundo en positivo. Además, refiere que este libro no busca adoctrinar o educar, solo propone la reflexión y el llamado a la conciencia para generar un trabajo interno en torno a deconstruir la masculinidad apresada por el machismo, destacando el periodista que un primer paso es tomar terapia, aunque también sabe que en este país, cuidar la salud mental no es barato. Nacho seguirá promoviendo su libro en otras ferias durante el próximo año.

