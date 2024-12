Mercedes Ron siempre soñó con escribir. Hoy, ese sueño es una realidad que ha cautivado a millones de lectores alrededor del mundo. Su historia comenzó en la plataforma Wattpad, donde sus primeros textos rápidamente encontraron eco entre los jóvenes aficionados a la literatura romántica. En 2017, dio el gran salto a las librerías con la saga Culpables,(compuesta por Culpa Mía, Culpa Tuya y Culpa Nuestra) una trilogía que ha sido traducida a más de diez idiomas y cuya adaptación cinematográfica de Culpa Mía se ha convertido en un fenómeno internacional. Con más de un millón y medio de ejemplares vendidos, Ron se ha consolidado como un referente indiscutible de la literatura romántica juvenil.

Durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Mercedes conversó con EL INFORMADOR sobre su trayectoria, el fenómeno de la saga Culpables y su relación cercana con sus lectores.

“El año pasado fue la primera vez que vine y me encantó. Fue una experiencia increíble conocer a los lectores de acá de México. Al final, tengo mucha gente acá y tenía muchas ganas de volver. Cuando me dijeron de venir este año, obviamente dije que sí, sobre todo ahora que estoy dándole una nueva vida a la trilogía. Se publicó hace muchos años, pero ahora con la película está teniendo otra vez su momento”, señaló la autora nacida en Buenos Aires, Argentina.

El inicio en Wattpad: un camino no convencional

Mercedes recordó sus inicios y cómo Wattpad fue la clave para lograr su sueño de publicar. “Yo tenía escrito Culpa Mía desde hace dos años y había intentado publicarlo por el método tradicional, mandando el libro impreso a editoriales con la dirección, pero nunca recibí respuesta. Solo quería que alguien me leyera, que me diera alguna opinión, tener algún feedback. Conocí la plataforma de Wattpad, que es increíble para eso justamente. Empecé subiendo Culpa Mía capítulo a capítulo, con la intención de que algún día una editorial lo publicara. Gracias a Wattpad, lo conseguí porque el libro se hizo muy viral. A la gente le gustó mucho, ¡hasta ahora llevamos 68 millones de lecturas!”, compartió con emoción.

El fenómeno de Culpa Mía no se detuvo en la literatura. La adaptación cinematográfica ha ampliado su alcance y ha permitido que nuevos lectores se acerquen a su obra. “Es increíble conectar con tanta gente, sobre todo ahora con la película y con la traducción del libro a tantos idiomas. Hay mucha gente nueva que se está sumando a esta historia, que salió hace siete años. Como autora, es impresionante ver todas las oportunidades que me está dando”, afirmó Ron.

El reto de llevar una historia a la pantalla grande

Adaptar una novela al cine es un proceso complejo, algo que Mercedes experimentó de primera mano. “Siempre fue mi sueño que se hiciera una película de Culpa Mía. Cuando lo escribí, lo imaginé de manera muy visual. El libro tiene mucha acción: carreras, peleas… Siempre creí que podía funcionar muy bien si lo hacían bien. Desde el momento en que me compraron los derechos, fue una alegría enorme. Pero sí es complicado. Como autora, estás acostumbrada a tomar todas las decisiones. Cuando se lo das a una productora, hay muchas personas opinando. Lo que más me costó fue confiar, porque al principio es una confianza ciega. Pero cuando vi el resultado de Culpa Mía, me encantó. A la gente también, así que estoy súper feliz”, explicó.

Sobre su participación en la producción, Mercedes comentó: “Tuve injerencia en lo más importante: el casting, el guion. No tengo la última palabra, pero sí me escuchan. Paso comentarios, leo todas las versiones del guion. Desde el principio, dejé claro que quería formar parte del proyecto. Creo que cada vez más nos están escuchando a los autores. Sobre todo con sagas que tienen un fandom tan grande, es importante. Nosotros sabemos lo que el público quiere, cuáles son las escenas favoritas. Me alegra mucho que me hayan tomado en cuenta”.

Mercedes Ron mantiene un contacto cercano con sus lectores, algo que valora profundamente. “Eso me pasaba mucho en Wattpad. Al principio, subía libros que no estaban terminados, pero después preferí terminarlos antes de publicarlos. Mi relación con los lectores es muy cercana gracias a las redes sociales. Lo que más me emociona es cuando me dicen que empezaron a leer gracias a Culpa Mía. Creo que no existe una persona a la que no le guste leer, solo personas que aún no han encontrado su libro. Ahora los jóvenes leen mucho, y creo que en las escuelas debería haber momentos de lectura libre, además de los clásicos”.

Cuando se le pregunta por qué ha conectado tanto con las audiencias, Mercedes es clara: “Amo con mucha intensidad la literatura romántica juvenil, y creo que eso se nota. Empecé a escribir estos libros siendo adolescente, así que sabía lo que un adolescente quería leer. La literatura juvenil no es solo para jóvenes; puede ser leída por todos. Eso es algo que mucha gente no entiende, igual que con la fantasía. Esa pasión y conexión con el género han sido clave”.

Mercedes Ron no se detiene. “Espero sacar libro pronto, seguramente en la segunda mitad de 2025. Todavía estoy en el proceso creativo, y me dejo llevar mucho por lo que los personajes me van pidiendo. Cada libro es diferente. Ahora que esta es mi profesión, trato de ser más organizada, pero la inspiración es caprichosa”, concluyó.

