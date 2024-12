FIL 2024: Condorito, homenajeado en la inauguración de El Salón del Cómic + Novela Gráfica

El Salón del Cómic + Novela Gráfica abrió sus puertas este jueves con un emotivo homenaje a Condorito y a su creador, René Ríos Boettiger, mejor conocido como "Pepo".

Durante la ceremonia, Luis Yáñez, presidente de la Fundación Pepo, moderó un conversatorio en el que participaron Rubén Eyzaguirre, alias “Rupa”, colaborador cercano de Pepo durante dos décadas; el ilustrador chileno Alberto Montt; y la periodista y política Beatriz Sánchez. Los panelistas destacaron la influencia perdurable de este personaje icónico en la cultura latinoamericana.

Rubén Eyzaguirre, quien compartió años de trabajo y desayuno diario con "Pepo", recordó el enfoque agudo del dibujante sobre los temas del día: “Pepo era muy tirado a la contingencia. Llegaba mucha información de la televisión abierta. Todos sus comentarios y reflexiones eran respecto a lo que estábamos viviendo. Era bastante político. Pepo decía: ‘Eso se puede desarrollar con cierto argumento’. Con una simple idea básica, salía la entrada, el desarrollo y el desenlace de lo que quería contar”.

Alberto Montt, por su parte, resaltó la conexión profunda que Condorito logra establecer con los lectores, sin importar su nacionalidad: “El primer gran impulso que tiene cualquier personaje viene desde la cercanía, desde el poder relacionarte con lo que te está contando. Cuando hablamos de personajes como Condorito o Mafalda, hay mucho de nosotros en esas historias. Creo que cuando un colombiano lo lee, siente que habla de Colombia; y un chileno, de Chile. Esa conexión tiene una internacionalidad”.

Montt también mencionó una anécdota que vivió en Ecuador: “Mi esposa, al ver unos cóndores en una reserva, exclamó: ‘¡Condorito es un cóndor!’. A veces damos por sentado ciertos conocimientos, pero lo esencial es que cada lector se refleje en la historia y le dé su propio sentido”.

Beatriz Sánchez enfatizó la trascendencia de Condorito como símbolo cultural: “Me he encontrado con muchos mexicanos que me dicen: ‘¿Cómo que Condorito no es mexicano?’ Aunque nació en Chile, hoy tiene una fuerza latinoamericana. Creaciones como esta traspasan fronteras. ¿Quién no ha dicho ‘¡Plop!’ alguna vez? Son expresiones que vienen de una historieta que cruzó las barreras del tiempo y el espacio”.

Sánchez concluyó con orgullo: “Celebrar los 75 años de Condorito es reconocer su impacto en la cultura popular y agradecer a la FIL por este espacio” .

