La actriz y productora de la Época de Oro del cine mexicano, Rita Macedo, vuelve a escena a través de sus memorias. Veinte años después de su muerte, su hija Cecilia Fuentes Macedo presenta la quinta edición del libro en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara. Esta edición, no solo ofrece un retrato más detallado de su madre, sino que continúa revelando las complejidades de una vida marcada por el arte, el amor y el dolor personal.

“Aquí estoy, una vez más en la FIL Guadalajara, lo cual me hace muy feliz, con esta quinta edición del libro, corregido y aumentado”, expresa Cecilia con entusiasmo. Para ella, cada nueva versión representa una oportunidad de perfeccionar y expandir el legado de su madre, quien dejó este mundo de manera abrupta. Aquella mañana, Rita visitó a su hijo Luis de Llano para despedirse. Horas más tarde, decidió quitarse la vida, dejando sus memorias inconclusas y un misterio sin resolver.

Rita Macedo fue mucho más que una actriz reconocida. En sus memorias, escritas con un tono pícaro, autocrítico y realista, se revela como una mujer de sentimientos a flor de piel, atrapada entre el brillo del estrellato y las sombras de una vida personal turbulenta.

“Este libro lo empezó a escribir mi mamá, actriz de las épocas del cine de oro, que perdió toda su carrera por casarse con Carlos Fuentes y que cuando quiso volver ya no pudo”, relata Cecilia. Rita, primera esposa del escritor Carlos Fuentes, vivió intensamente el amor y sufrió por las imposiciones de una época que no siempre permitió a las mujeres retomar sus carreras profesionales.

Esta quinta edición incorpora correcciones y nuevos detalles que Cecilia ha ido descubriendo con el tiempo. Por ejemplo, una de las anécdotas aclaradas es sobre la película El castillo de la pureza. “Yo había puesto, porque mamá así lo creyó, que el papel lo iba a hacer Silvia Pinal y no pudo. Luego supe que Dolores del Río iba a producir la película, pero se peleó con Arturo Ripstein y fue entonces cuando mi mamá entró al proyecto”. Estas revisiones constantes aportan una mayor precisión histórica y permiten que el libro siga creciendo con cada edición.

Además de los textos, se han añadido fotografías inéditas que los fans y amigos han proporcionado a Cecilia. La nueva edición también contiene fragmentos de cartas de Carlos Fuentes a Rita, en las que queda al descubierto una relación compleja y, en muchos aspectos, tormentosa. “De las cartas de mi papá a mi mamá, que son muy fuertes en muchos aspectos, solo he podido incluir las que me mencionan a mí. Todo lo que sea político o sexual está limitado”, explica Cecilia.

El proceso de compilar y editar las memorias ha sido, para Cecilia, una experiencia de reconciliación y redescubrimiento.

“Yo voy conociendo a mi mamá cada vez más… Aunque sí era muy neurótica y teníamos fuertes pleitos, ahora entiendo su carácter. Sufrió mucho, sobre todo de niña. Ahora le hacen mucho caso a la infancia y sus efectos en la vida adulta, pero en su época no era así”. Esta comprensión tardía de su madre le genera una mezcla de ternura y culpa, deseando poder tener un momento más con ella para disculparse y decirle que tenía razón.

En cuanto a su relación con su padre, Carlos Fuentes, Cecilia confiesa haber sentido resentimiento por su falta de cercanía. Sin embargo, las cartas incluidas en el libro le han permitido reconstruir una imagen diferente. “Le tomé mucho rencor a mi papá por su falta de acercamiento… pero con las cartas me doy cuenta de que sí me quería. Tengo cartas donde me demuestra su cariño”, revela. Cecilia anticipa que en una posible sexta edición, podría incluir un final más conciliador que refleje su proceso de sanación familiar.

