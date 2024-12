Con una prolífica trayectoria como escritor, ensayista y comentarista político, Federico Reyes Heroles presenta su más reciente obra, “ Misterios del escritorio. Tras las huellas de creadores en el arte y la ciencia”. Este libro, que se adentra en los enigmas que rodean el proceso creativo, combina anécdotas personales y el análisis de otros autores que han reflexionado sobre su propio trabajo. "Quise entregar al lector algunas pistas para descubrir los misterios detrás del escritorio, que a lo mejor no son tantos como nos imaginamos", señala el autor en entrevista con EL INFORMADOR.

El escritor estuvo presente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) donde compartió su nueva propuesta y resaltó la historia y logros de la feria. "Es una de las instituciones culturales más importantes del país, algo que trasciende a las personas y asegura continuidad. Es un gusto ver cómo en México podemos mirar más allá de los periodos políticos para construir horizontes culturales", expresó sobre el evento literario.

Los misterios de su escritorio

Reyes Heroles describe cómo mantiene separados los espacios para su trabajo político y creativo, una decisión que considera esencial para mantener la claridad mental y emocional. "No me gusta contaminarlos ni mezclarlos. Creo que son lugares que requieren su propia identidad", asegura. Esta distinción también refleja su enfoque en las obras que desarrolla. "Si analizan mis libros, son ensayos filosóficos y políticos, pero no de coyuntura. Eso requiere una atención distinta".

En “Misterios del escritorio. Tras las huellas de creadores en el arte y la ciencia” el autor profundiza en los factores que influyen en el proceso creativo, alejándose de la visión romántica de la inspiración. "Es un término engañoso, especialmente para los jóvenes. Decir que un rayo de inspiración cae de pronto es bastante simplista y puede desmotivar. La creación tiene explicaciones y precondiciones. No se trata solo de esperar a las musas", enfatiza.

El papel de la disciplina y el entorno

Para Reyes Heroles, la disciplina es clave en cualquier campo creativo. "Hay una enorme constancia en disciplinas artísticas y científicas. Supone un oficio y la capacidad de dominarse a sí mismo. Vivimos en una época en la que estamos perdiendo la capacidad de concentración, lo cual afecta directamente a la creatividad".

También subraya la importancia del entorno físico y mental en el proceso. "Sabemos que escritores y compositores buscaban aislamiento, bosques, lagos, y ahora entendemos que ese contacto con la naturaleza estimula la biofilia y potencia las capacidades del cerebro", explica. Además, destaca el silencio como un recurso indispensable. "Estamos perdiendo la quietud necesaria para ver las cosas desde una perspectiva diferente".

El escritor reflexiona sobre el impacto de la tecnología en la creatividad, argumentando que su correcto uso puede potenciar. "El celular puede ser una gran herramienta, pero debe estar bajo nuestro control. Las herramientas deben ser gobernadas por el ser humano, no al revés", advierte.

¿Qué lugar tienen las sustancias en la creatividad?

Un capítulo interesante del libro aborda la relación entre las sustancias y el proceso creativo. El autor desmonta mitos populares que asocian el uso de drogas o alcohol con una mayor productividad artística. "Muchos de esos mitos se han venido abajo. Las sustancias no necesariamente provocan mayor creatividad. Es cierto que hay casos, como Ernest Hemingway, pero muchos otros autores son profesionales disciplinados. La creación no depende de esos factores".

En este contexto, cita "Las puertas de la percepción" de Aldous Huxley, pero recuerda que la obra también señala que las experiencias inducidas por sustancias no garantizan resultados creativos trascendentes. "Más bien, debemos retomar las pistas que han quedado y enfocarnos en los elementos que realmente fomentan la creatividad", concluye.

Un libro para entender y democratizar la creatividad

El libro no busca imponer reglas, sino ofrecer herramientas y reflexiones útiles para creadores de todas las disciplinas. Reyes Heroles insiste en que la creatividad no debe idealizarse como algo reservado para unos pocos. "Hay que democratizar el término. La creación tiene sus explicaciones y es accesible para quienes estén dispuestos a entenderla y trabajar en ella", afirma.

