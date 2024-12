En Colombia y en otros sitios del mundo como México aún se sigue recordando la obra de Gabriel García Márquez, escritor colombiano ganador del Nobel de Literatura y quien falleció hace 10 años, el 17 de abril de 2014.

Y uno de los lugares donde el escritor sigue siendo recordado es en los pasillos de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara en la cual, este sábado se realizó la charla “Actualidad de Gabriel García Márquez a diez años de su muerte y cien de su natalicio”.

La charla fue encabezada por las escritoras y periodistas colombianas Daniela Sánchez Russo y Silvana Paternostro, esta última quien escribió “Soledad & compañía: un retrato compartido de Gabriel García Márquez” , libro en el cual se recopilan opiniones de familiares, amigos y también detractores del escritor colombiano ganador del Nobel de Literatura.

“Era un parteaguas que me permitía narrar con las voces de otros quién fue García Márquez desde el momento en que nace en Aracataca (población de Colombia) hasta el momento en que escribe ‘100 años de Soledad’ en México y luego la persona en que se convierte en el momento en que escribe el libro”, dijo Paternostro.

Paternostro recordó el proceso que tuvo que iniciar para conocer más de García Márquez y su forma de pensar pues quienes eran cercanos podrían opinar de él.

“Me fui a buscar a todas esas personas que sabía que me podían decir algo sobre García Márquez, que me iba a iluminar sobre esta persona tan compleja. Son como 60 voces, entrevistas grabadas que luego me siento a transcribir, a pensar y empiezo a armar. Son conversaciones que armo que dan un retrato de algo”.

Entre las anécdotas, está cuando García Márquez se encerró por al menos 18 meses para escribir “100 Años de Soledad”, así como las visitas que hizo a México.

Daniela Sánchez Russo precisa también que el libro marca una división entre el tiempo que pasó antes de que García Márquez obtuviera el Nobel de Literatura y el después; su nacimiento en Aracataca y el tiempo en que escribió 100 Años de Soledad.

Silvana Paternostro narró cómo fue su acercamiento a García Márquez ya que tuvo que dejar Colombia cuando era joven.

“Soy de Barranquilla, me fui de Barranquilla, pero ya García Márquez permeaba en mi vida. Me fuI de Colombia sin haber leído una sola palabra escrita por García Márquez, pero al ser lectora y al querer ser periodista y al no vivir en Colombia y me preguntaban por García Márquez. Y me interesaba como periodista cuando en el 95”.

Desde entonces, buscó la forma de entender al escritor colombiano pues consideraban que era difícil de entender, cuestión que describe Sánchez Russo: “Era un persona introvertido, tímido, a veces se señala como difícil de conversar, pero que necesitaba mucha atención”.

