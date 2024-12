A través de editorial Debate, hace unos meses se publicó el libro “Las dos izquierdas” de Jorge G. Castañeda y Joel Ortega, autores y especialistas en temas de política y sociedad. En ese momento esta obra se sumó a la conversación en torno a las elecciones presidenciales para entender el contexto de la izquierda en México. Ahora su valiosa aportación sigue más que vigente tras la continuación de la izquierda en el país a propósito de la llegada al poder presidencial de Claudia Sheinbaum Pardo.

Este texto reflexiona que la historia de la izquierda en México tiene dos corrientes, la que se gestó desde la Revolución Mexicana y la que ha buscado deslindarse de ella y de los gobiernos que de ella emanaron.

Castañeda refiere que el poder lo ocupa actualmente “la ex izquierda independiente fagocitada y tragada por la izquierda de la Revolución Mexicana (RM). Entonces esta 4T es simplemente la plena llegada de la izquierda de la Revolución Mexicana con la idolatría de Pemex y de CFE”.

En ese sentido, también refiere Joel, “La izquierda de la RM que está explicada ahí, la situamos nosotros después de la derrota de Villa y Zapata. Y Vicente Lombardo se vuelve la figura simbólica de toda esa izquierda, eso dura hasta los años 60 que el partido comunista rompe y se hace independiente. En 1968 se fortalece esa independencia, pero en 1988 gana Cuauhtémoc Cárdenas y vuelve al redil la izquierda independiente que se vuelve a integrar a la RM. Y ya en el 2018 (con Andrés Manuel López Obrador) es la locura, completamente fundida” y con la llegada de Claudia termina por consolidarse este suceso.

En cuanto a cómo analizan a las nuevas generaciones en este contexto de la izquierda actual, refiere Castañeda, “obviamente votaron por Sheinbaum y no votaron por ella en una proporción menor que el resto de la población. Pero de todas maneras es una participación baja para lo que son las jóvenes generaciones menores de 35 años, porque en efecto, es difícil que esta izquierda de la RM movilice a la gente joven, porque las temáticas que mueven a las personas jóvenes aunque no necesariamente tengan razón, son las que tienen que ver con el feminismo, el medio ambiente y derechos de minorías, que no son las banderas ni de manera remota de esta izquierda de la RM”.

Sobre la izquierda que va en contra punto de la izquierda que está actualmente en el poder, expresa Joel que ésta se encuentra perdida, “no está en ningún lado, no votó, no la oyen. Este gobierno ha llegado a extremos que ni (Carlos) Salinas, la frase de ‘ni los veo ni los oigo’ se fue hasta una modalidad muy hábil de ‘lo que yo no menciono no existe’. Es decir, ‘los feministas que existen son los que yo escojo, así como los campesinos. Y los que no están no existen’, esa es una arrogancia. Entonces esa izquierda en contra de lo establecido, “está marginada”.

Finalmente sobre la creciente tendencia del conservadurismo, refiere Castañeda que no es un fenómeno mexicano. “Esto aún no ha sucedido en México, lo que sí es que es el mismo tipo de resentimiento y de acción contra los efectos de la globalización, los efectos del llamado neoliberalismo y los efectos de una democracia que no encuentra los resultados que la gente espera con razón o sin razón. En México ese enojo se ha manifestado en un vuelco a favor de Morena, de López Obrador ,de Sheinbaum y de esta izquierda de la RM. En otros países se da más bien en un giro a la derecha como en Estados Unidos, Alemania y como ya sucedió en Italia y probablemente en Francia, que son reacciones bastante comprensibles y entendibles contra los efectos de esta nueva modernidad de los últimos 25 o 30 años”.

