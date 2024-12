En tropel los asistentes se acomodan en sus sillas mientras otros atiborran las entradas. “Ya no hay traductores”, grita uno. “¿Nos sentamos en el piso?”, pregunta otra al ver el auditorio Juan Rulfo de la Feria Internacional del Libro (FIL) completamente lleno.

Apenas cierran la puerta de entrada y Abdulrazak Gurnah, premio Nobel de Literatura 2021, toma su asiento en el estrado y silencia a la multitud, absorta ante el laureado escritor que ya se coloca su traductor sobre la cabeza. En un lapso de una hora y media, el autor visita la nostalgia, el exilio y destierro, los viajes y la identidad con su conferencia “Reflection on the Journey Back”.

“¿Cómo podía decidir cuáles libros quedarme y cuáles regalar?”, arrancó Gurnah su vista al pasado, luego de que en 2017 se retiró de su cátedra en inglés y literatura post-colonial en la Universidad de Kent, en Reino Unido, donde ha vivido desde los 18 años de edad, desde que partió de su ciudad natal, Zanzíbar, Tanzania.

“Me quedé con la mayoría, por supuesto. Entonces fue necesario volver a leer los libros, para saber si había tomado la decisión correcta. Así fue cómo lo pensé: ¿tengo la intención de releer porque los textos residieron en la memoria, o porque el recuerdo de lecturas previas es placentero y mi deseo es repetir la experiencia, o la experiencia de lectura previa fue decepcionante y espero darle otra oportunidad al libro para que cambie mi perspectiva, o sólo fui insensible a la calidad de que lo estaba leyendo?”, discurría el autor de ‘Paraíso’, como si se tratara de un monólogo, mientras los asistentes, expectantes, no separaban los ojos del escritor.

“Releer es el camino de vuelta” , sentenció Gurnah. “Es el redescubrimiento de la memoria, al menos para el escritor” , precisó. “La memoria es un recurso crucial. No me refiero a la habilidad de recordar ciertos hechos o detalles, pero a las memorias que permanecen mucho tiempo después de que la vida se ha ido. Recuerdos que viven con nosotros para toda la vida. Éstos no siempre son objeto de nuestra voluntad o control. No son momentos que podemos decidir recordar y, quizá, a veces hay momentos en los que intentamos olvidarlos. Esta es la forma de recordar que, considero, es el recurso del escritor, involuntario e inevitable, pero rico en posibilidades de inspiración y separación”, dijo y un eco se asentó en el recinto. El viaje de vuelta sólo se emprende con la nostalgia y la relectura, explicó el primer nobel africano en la historia.

A lo largo de su vida literaria, Gurnah ha escrito 10 novelas en las que ha explorado el exilio, la migración, el destierro y, por supuesto, los recuerdos de las experiencias en su sentido más amplio, aquellas que “nos marcan o, incluso, aquellas que nos crean”.

El tanzano visitó su obra, su vida, las decisiones tomadas, las personas que conoció y que se quedaron con él y en su prosa. “La condición del exiliado es también un catálogo de partes incompletas que ahora se quedan atrás” , concluyó el nobel de literatura y el público se rindió en aplausos ante el maestro.

