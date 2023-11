Silvia Bardelás compartió su experiencia como lectora, escritora y editora. Se considera a ella misma una mujer que busca, incesante, joyas literarias que profundicen en el arte de la vida.

Se sumergió en el mundo de la edición a la par que se dedicaba a la escritura y a impartir clases de creación literaria. “Para mí no significó un salto el hecho de comenzar a editar, creo que va de la mano con la escritura” comentó Silvia.

Estudió filosofía, pero siempre le ha gustado escribir, estudió, de igual manera, creación literaria e hizo algunos trabajos para editoriales de jóvenes. Hizo una tesis sobre la teoría de la novela de la que desembocaron tres obras.

“Quisimos comenzar a buscar libros literariamente interesantes para las y los lectores que quisieran leer clásicos. Poco a poco nos fueron llegando autores” dijo la autora y editora cuando se le preguntó por los orígenes De Conatus, editorial independiente que busca, por encima de todo, brindar oportunidades a aquellos autores que profundizan en su literatura y no son, en un principio, tan comerciales.

Silvia asegura que el proceso de selección de autores comienza desde una lectura concienzuda que evoca emociones. “Se trata de buscar como lectora, libros que te parecen más que interesantes, que creas que tiene un valor literario” Al tiempo que añadió que podía llegarse a esos escritores y escritoras a través de críticas literarias, opiniones y de boca en boca junto a otros editores. “El objetivo De Conatus es encontrar autores muy buenos y seguir moviendo la cultura y mantenerla viva”.

Jon Fossé, ganador del Premio Nobel de Literatura del 2023, fue uno de los primeros escritores que se incorporaron al catálogo de la editorial De Conatus. “Leí a Jon Fossé en inglés y no era una novela exactamente, me parecía más una escena, un relato, me parecía muy buena su narrativa. Era una forma de escribir totalmente nueva” recordó Silvia.

La editora resaltó la importancia de la difusión que trajo el Premio Nobel de Literatura no sólo para Jon, sino para la editorial. “Hubo un cambio radical cuando ganó el Nobel Jon Fosse porque los medios de ahora no apoyan mucho a los autores muy literarios. Y creo que el sistema literario está ahora mismo motivado por temas de moda, son libros que se venden porque están en la conversación habitual”.

“Antes del premio no se lograba la difusión, aunque saliera con grandes periódicos. A mí me parece que el premio Nobel el interés que tiene es que puede sacar a la luz grandes talentos que les da el crédito que necesita”.

Silvia comentó que las lecturas de hoy en día se pueden encontrar mucho en las redes sociales, y que eso incentiva a los jóvenes a sumarse a la literatura. “En Instagram se están haciendo muy buenas reseñas de la obra de Fosse”.

Jon Fosse se encuentra más presente que nunca en Latinoamérica al crearse una alianza por medio de una coedición entre De Conatus y Seix Barreal.

Fragmento de Sepotología de Jon Fosse:

“Padre tiene que estar reventado, primero una larga jornada de trabajo, desde por la mañana temprano hasta entrada la tarde ha estado recogiendo peras y ahora, por la noche, hasta ahora mismo, Asle ha estado llorando y el Padre lo ha tenido en brazos, dice, y el Padre dice que está cansado y que tendrá que intentar dormir y yo veo a Asle acostado y su cuerpo tiembla, se sacude, arriba y abajo, vibra, y luego veo a Asle abrazado contra un pecho, es muy pequeño, y no es el pecho de la Madre, es otro pecho, pero siente el calor de un pecho contra la barbilla, y casi presiona la barbilla contra ese pecho, es más, todo el peso de su pequeña cabeza lo recuesta contra ese pecho y veo que la mayor parte del pecho está cubierto por un vestido de flores, es un vestido verde, y tiene flores blancas, y en el cuello el vestido forma una uve, y detrás de la uve hay dos grandes pechos, como dos oes apretadas la una contra la otra y Asle pone su pequeña mano sobre uno de los pechos y la que lo tiene en brazos se ríe y lo mece contra su pecho y él la mira y mira sus pechos...”

