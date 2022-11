La Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, que se lleva a cabo en la ciudad del 26 de noviembre al 4 de diciembre, no se ha distinguido por ofrecer –a nivel masivo– títulos a precios “accesibles”, tomando en cuenta la situación económica de la población en un país como el nuestro; con todo, no son tampoco inexistentes las ofertas, y para determinar qué es aquello que puede conseguirse con lo mínimo, hay que apuntar que la editorial ganadora este año es el Fondo de Cultura Económica (FCE).

Pero vayamos por partes, todo depende de los intereses del lector y la oferta existente. De manera tradicional, uno de los sellos nacionales que ha ofrecido (y lo sigue haciendo) libros a precios muy bajos en las distintas librerías de la república es Editores Mexicanos Unidos (Stand en el Área Nacional, en Calle J y Av. Novelistas), donde existe una mesa de ofertas con títulos sobre cocina y resúmenes de obras literarias, al módico precio genérico de 35 pesos.

EL INFORMADOR/R. Solís

Asimismo, esta mesa de títulos ofrece clásicos de la Literatura Universal (completos), así como textos sobre medicina tradicional, herbolaria, normatividad deportiva, biografías breves o divertimentos en general.

Asimismo, como ocurre con frecuencia, hay empresas que se distinguen por comerciar con productos editoriales y juegos de mesa que se ofertan a la población en el seno de la feria para agotar existencias o simplemente porque se trata de saldos; de este modo, el Stand del Área Nacional sito en Av. Novelistas y Calle A, donde existe una mesa con títulos clásicos de Literatura Universal y temas varios, por sólo 30 pesos. A ese caso se suma el sitio ‘Todos a Leer’ (Stand del Área Nacional en Av. Cronistas y Calle J), donde también se colocó una mesa con títulos de saldo que corresponden a Literatura Infantil, muchos de ellos ilustrados y de sellos españoles. ¿La particularidad? El precio genérico para lo que la mesa ofrece es de 30 pesos.

Pero es el FCE (Stand en Av. Cronistas y Calle J del Área Nacional) quien se alza con el triunfo en la FIL en torno a los libros más baratos que pueden encontrarse –y adquirirse– en el seno de la FIL y esto corresponde a su colección conocida como Vientos del Pueblo, que surgió a inicios del sexenio para atraer a lectores y lectoras de todas las edades, gustos y condición social, con títulos que no se numeran, para no generar la sensación de tener una colección incompleta, y corresponden a temas desde históricos hasta literarios, escritos por algunas de las mejores plumas de México y el extranjero (de todas las épocas).

¿Y los precios? Bueno, son libros pequeños de breve lectura, pero con ediciones que no por baratas carecen de atractivo; los costos van desde los 9 a los 20 pesos o poco más. ¿Qué título se lleva el campeonato? Por solamente 9 pesos debe ser la edición del cuento ‘La muerte tiene permiso’, de Edmundo Valadés (y no se preocupe si no lo encuentra, hay otros por 11, 12, 13 o 14 pesos y no suben mucho).

FS