Siendo de uno de los autores que cada año procura regresar a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), Xavier Velasco celebra el ambiente festivo del encuentro literario, y aunque este retorno lo aprovecha para charlas sobre las dos décadas de su novela “Diablo Guardián”, destaca su emoción por siempre sumarse al programa de ECOS, en donde tiene un encuentro especial con lectores lejos de las solemnidades y la efervescencia intelectual.

“Es una FIL para crecer, de renacimiento, de regreso y de enfrentar la intromisión de las autoridades y de los políticos, lo cual es inaceptable. Lo que vengo a encontrar no es solo que la FIL está de vuelta, sino que tenemos que defenderla”.

A 20 años de haber lanzado “Diablo Guardián” y de haber vendido más de medio millón de ejemplares de esta novela, considera por Carlos Fuentes como “la gran novela latinoamericana”, su autor Xavier Velasco reflexiona sobre el impacto que esta historia ha tenido desde que presentó a su protagonista, la aventurera y desafiante “Violetta”, que marcó para los lectores una narrativa diferente sobre la sexualidad y la identidad juvenil mexicana.

“Diablo Guardián siempre me ha sorprendido, las consecuencias que tuvo. Desde el principio yo esperaba que, a lo mejor, se vendiera lo bastante para pagar toda la deuda que me había hecho para poder escribirla, pero de pronto cuando empezó Carlos Fuentes a hablar de ‘Diablo Guardián’ y empezaron también otros que yo nunca imaginé que voltearan a verme, la novela siguió creciendo”, indica en entrevista con El Informador Xavier Velasco, puntualizando el fenómeno de la historia que trascendió a una serie de dos temporadas impulsada por Prime Video y luego resurgió como audiolibro narrado por él.

“Diablo Guardián es como un club del cual no me puedo salir”, comenta con humor Velasco al confesar que si bien hay días en los que este legado lo agobia y opta por pensar “ya no quiero, por favor, ya, ya pasó mucho tiempo”, siempre logra serenarse al reconocer que la novela le cambió la vida por completo y más cuando fue galardonada con el Premio Alfaguara en 2003.

“No puedo ser ingrato ni con esa novela ni con el personaje ni conmigo mismo, estoy muy contento de que sea así, aquí estoy a 20 años. Me van a seguir llamando para que hable de ella, es algo que no me molesta, todo lo contrario. ¿Qué más quisiera uno, qué más quisiera un músico que tener una canción que le pidieran a lo largo de los años, qué más quisiera un autor que le pregunten de un libro que hizo y que de alguna manera los cambió – a los lectores- o hizo aquello?”.

Lejos de la censura

Siendo común que “Diablo Guardián” se recomiende de boca en boca por los lectores por el prestigio que ha cosechado, Xavier Velasco es tajante al reflexionar sobre si esta novela es un buen ejercicio para un lector que recién descubrirá su obra, partiendo del peculiar lenguaje considerado por algunos como “grosero” que tienen sus personajes, pero sobre todo por las decisiones y temas que se exploran como la prostitución.

“Uno realmente no sabe qué trae su libro, no lo puede juzgar, no puede decir que está fácil o difícil de leer. Yo no tengo esa voz ni la opción de decirlo y aspirar a tener autoridad, estoy demasiado involucrado, y trato de hacer los libros lo más adictivos e intensos que puedo, pero espero que no sean muy difíciles”.

Ante las nuevas narrativas que la figura femenina ha sumado desde la literatura y cómo el escrutinio público ha detonado con fuerza a la ahora llamada “cultural de la cancelación”, Xavier Velasco desconoce qué impacto tendría “Diablo Guardián” si recién saliera a la luz este 2022, pero de lo que está seguro es que él no escribe desde la autocensura.

“No sé qué sería, pero yo tengo en un muy alto aprecio a mis lectores, no creo que mis lectores sean acomplejados y no escribo para acomplejados. Si alguien tiene muchos complejos y piensa que porque en ‘Diablo Guardián’ estoy cosificando a un personaje, ese es su problema realmente, no estoy de acuerdo en esto de estar censurando”.

¿Qué representa para Xavier Velasco la censura en un contexto literario? Responde que algo de su molestia en este tema es que “parte de la idea de que somos idiotas” y saca a juego si es necesario que alguien más diga que debe censurarse: “Cada quien se defiende, yo no necesito que me defiendan, que me digan qué cosas me van a hacer daño o me van envilecer como ser humano. Por favor, estamos volviendo a la inquisición, a una inquisición muy pueblerina, y tiene que ver que con las buenas maneras y el qué dirán, a la mierda, yo no voy con eso”.

Agéndalo

Ecos de la FIL, el lunes 28 de noviembre, a las 11:00 horas en la Escuela Politécnica de Guadalajara.

Presentación: “Diablo guardián 20 años”, por Editorial Alfaguara, el lunes 28 de noviembre, a las 17:00 horas en el Salón 9, Área Nacional.

Firma de libros el lunes 28 de noviembre a las 18:00 horas en el Módulo de Firma de Libros, Área Internacional.

