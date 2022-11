La autora de origen italiano, Claudia Marcucetti Pascoli, llega a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL 2022) para presentar su reciente libro “Fuego que no muere”, en el cual rinde homenaje a sus propias raíces italianas, con la vida de Tina Modotti, fotógrafa, activista y luchadora social que produjo casi toda su obra gráfica en México y que anteriormente también ha sido un personaje clave para Elena Poniatowska en su libro “Tinísima”.

“Conocí a Tina gracias a Elena, luego, con el tiempo llegó un director de cine italiano que habló con ella para ver si podía hacer una película o escribir un guion”, recuerda Claudia, quien acota que “Tinísima” partió de una petición de Gabriel Figueroa, “al igual que ésta (su novela) que partió de la petición de este director que se llama Ferdinando Vicentini Orgnani, y como Elena declinó, me buscó a mí porque yo soy de Údine, mi familia materna es de ahí y conectamos, a mí me pareció grandioso, era el tiempo donde yo tenía ganas de escribir, cosa que no he logrado hacer porque mi voz es más literaria, así que nunca logramos llevar adelante este proyecto”.

EL INFORMADOR / C. Zepeda

Sin embargo, resalta que ella se quedó con mucha información porque había investigado y sacado entrevistas en Italia, incluso había ido a ciertos institutos donde recolectó fuentes. “Además, debo de decir que en este proceso, descubrí al personaje de Vittorio Vidali, quien fue la última pareja de Tina”, un comunista italiano que llegó a México en 1927. “Yo todo esto lo saco de los diarios que él escribió, hay 11 libros publicados en italiano que son básicamente sus recuerdos, los cuales los escribió en la vejez y también tres textos inéditos que me proporcionó la familia, que es mexicana, porque cuando Tina murió, Vittorio, inmediatamente se casó con Isabel Carbajal, una representante del partido comunista en ese entonces, quien se convierte en la madre de la descendencia de él”.

Justamente la sinopsis del libro describe que Tina Modotti, murió súbitamente a bordo de un taxi en la Ciudad de México en las primeras horas del 5 de enero de 1942. Mientras su cuerpo espera el examen póstumo para tratar de aclarar las causas del fallecimiento, que es ya materia de escándalo en la prensa por la presunta participación de Tina en algunos sucesos políticos de esa época —el asesinato de su amante, Julio Antonio Mella, fundador del Partido Comunista Cubano; el atentado contra el presidente Ortiz Rubio, que le valió ser deportada, y el complot contra León Trotski, el exiliado revolucionario ruso—, el hijo del forense, un fotógrafo aficionado, establece con la difunta una relación que lo llevará a lo largo de décadas a investigar su vida, obra y a su último amante, Vittorio Vidali, un agitador y combatiente que, siguiendo instrucciones de Moscú, tendría como cruzada extender la influencia rusa en un mundo al borde del estallido, pues el fascismo se encontraba en pleno ascenso.

EL INFORMADOR / C. Zepeda

“Me gustó la idea de contar a través de Vittorio, la historia de mi región, de mis ancestros, las dificultades y la inmigración, y bueno, el ideal de una utopía, la comunista que Vittorio no vio caer porque murió antes de que el mismo partido comunista se disolvería en Italia”. En esta novela justamente la narrativa va con pinceladas de suspenso, pero también se adereza de otros géneros literarios que se documentan precisamente de hechos históricos que trabajó Claudia.

¿Quién es Claudia Marcucetti Pascoli?

La autora es licenciada en Arquitectura desde 1992. En 2002 deja su profesión y comienza a escribir. Desde entonces ha publicado seis libros y colaborado con diversos medios de comunicación impresos, así como revistas. También se ha dedicado a la promoción cultural.

AGENDA

Presentaciones de libros

“La herencia” y “Fuego que no muere”. Autoras: Verónica E. Llaca y Claudia Marcucetti, respectivamente. Lunes 28 de noviembre de 20:00 a 20:50 horas. Salón A, Área Internacional, Expo Guadalajara.

MF