Con el inicio del Salón del Cómic + Novela Gráfica en el Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) el talento artístico se ha sumado a los pasillos del encuentro literario para demostrar no solo la diversidad de estilos y técnicas gráficas que impulsa una nueva generación de creadores, sino también exponer los desafíos que implica desarrollar una carrera independiente y aventurarse a la autopublicación de libros.

Un ejemplo de la tenacidad y pasión por el arte gráfico es Alfredo Gutiérrez "Petrochev", talento tapatío que si bien ya había participado en el Salón del Cómic + Novela Gráfica de la FIL en pasadas ediciones, este 2022 regresó para presentar su primer libro "Amiguitos del Bosque", compilado de tiras en donde el joven ilustrador explora, mediante animales humanoides, los retos de transitar de la adolescencia a la vida adulta e independiente.

Más que asumirse como un dibujante, Alfredo Gutiérrez puntualiza que uno de sus principales intereses mediante los trazos y personajes que realiza es contar historias de forma gráfica, y confesando que el sustento de su vida radica en su labor como técnico en cómputo, a través de las redes sociales y las plataformas abiertas a las propuestas gráficas es que ha impulsado su trayectoria de manera autodidacta sin una formación académica en las artes, pero sí nutriéndose de herramientas para dar forma a su perfil artístico.

"Soy muy observador, eso sí. Desde niño, cuando tuve un primer cuentito o algo de Mafalda, de ese tipo, aún sin saber leer me gustaba observar las viñetas, tratar de comprender lo que estaba pasando, sin saber lo que los personajes estaban diciendo. Así nació la inquietud de hacer mis propios cómics", puntualiza con humor Petrochev al recordar que si bien en algún momento consideró que dibujaba feo, con el tiempo y la práctica hoy, a los ojos de sus fans, se caracteriza por un estilo divertido, estéticamente detallado y bastante colorido.

Esto se refleja en "Amiguitos del Bosque", que previo a convertirse en un libro y ser encuadernado por el mismo Petrochev, comenzó a formularse desde el 2019 con publicaciones independientes de manera semanales mediante en Webtoon Canvas.

"No sabía qué hacer, tenía ideas de algunas tiras de mi autoría, quizá algo similar en su formato a 'Mafalda' o 'Snoopy', y comencé, aunque hice algunas pausas, el año pasado lo retomé y lo seguí hasta que acabé este año. Había un librito en los años 80 de una caricatura de Disney, Los osos Gummi, que sacaron un libro parecido a lo que yo tenía en mente, quería hacer algo así, animalitos que estuvieran en el bosque, pero más a mi estilo".

La odisea de lograr un libro

Petrochev puntualiza que "Animalitos del Bosque" (con un costo de 150 pesos) no es para un lector infante, pues las temáticas que aborda con sus personajes van hacia los dramas de lo que implica la vida adulta con un toque de humor.

"Quería hablar de la transición de la adolescencia hacia ser adulto, tomar responsabilidades, vivir solo, trabajar, las cuentas por pagar, relaciones, todo ese show", detalla Alfredo Gutiérrez Petrochev al presentar al elenco de su libro debut, 11 animalitos, entre mapaches, zorros, venados, ardillas, oso, ratones y conejos, por ejemplo, y que cada uno tiene una personalidad puntual y forma de ver el mundo, "algunos son centrados, otros más locos", refiere Petrochev al destacar que parte de los conflictos que enfrentan estos protagonistas llevan un toque de testimonio personal: "Muchas situaciones son cosas que he vivido, que he visto o escuchado también, mi inspiración es la calle, otros son memes".

Alfredo Gutiérrez indica que si bien con las redes sociales el formato digital es tentador para la creación de propuestas visuales, no dudó en determinar que las tiras (de tres cuadros cada viñeta) de "Amiguitos del Bosque" serían físicas, y después compartirlas en las plataformas web cada martes y jueves.

"Me había puesto una meta desde el principio: 128 tiras, que ahora se resumen en 64 páginas, después imprimirlas, y fue lo que hice", detalla Petrochev sobre la impresión que de manera independiente hizo y responsabilizándose del encuadernado, lo que le da un sello artesanal a cada uno de los 20 ejemplares de este primer tiraje: "es la primera vez que me aviento a un proyecto tan grande como este, es poco a poco".

Un acercamiento con el creador

Si algo distingue al Salón del Cómic + Novela Gráfica es la oportunidad que tiene los lectores de encontrarse personalmente con los creadores gráficos, quienes con stickers, fanzines y publicaciones independientes de todo tipo y hasta obras originales, buscan presentarse a una nueva audiencia y movilizar su trabajo.

"Me gusta que mi trabajo se vea orgánico, utilizo plumillas, acuarelas y comenzando un poco con lo digital, pero todo lo que hago y traigo a la FIL es artesanal, original. Me gusta mucho jugar con los colores, las líneas gruesas en el tintado, y creo que he mejorado mucho en eso. No puedo decir que ya tengo un estilo propio, pero ya estamos en el proceso de eso".

Los pasos de Petrochev en la FIL

* Salón del Cómic + Novela Gráfica en el área internacional de FIL:

-Sábado 3 de diciembre de 16:00 a 19:00 horas

-Domingo 4 de diciembre de 19:00 a 21:00 horas

