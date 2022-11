“He escrito para los que leen poesía y para los que jamás leen poesía”, fueron parte de las palabras que emotivamente el escritor rumano Mircea Cărtărescu agradeció al recibir el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2022 durante la inauguración de la edición 36 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara este sábado 26 de noviembre, enfocando su sentir hacia este género y del que destacó ha enfrentado desafíos no solo para cautivar a los lectores, sino a la industria editorial en general, pero resaltando que pese a todos los retos, siempre se ha mantenido presente y más viva que nunca.

“Hoy, cuando la civilización del libro agoniza y cuando penetramos con voluptuosidad en los espantosos desfiladeros de lo virtual, la poesía es menos visible aún”, indicó el autor de obras consideradas como magistrales como “Nostalgia” y “Cegador”, y añadió: “Los poetas no tienen ya estatuas, como en el siglo XIX, ni reputación, como en el siglo XX. Obsesionadas por las ventas y la rentabilidad, las editoriales huyen de la poesía como alma que lleva el diablo”, rematando con serenidad que “el poeta está condenado a la vida asocial y fantasiosa del consumidor hachís”.

Haciendo referencia sobre qué responde un monje Zen sobre cuál es el objeto más valioso del mundo, Mircea Cărtărescu retoma la respuesta de “un gato muerto”, para referir que en el caso de la poesía, en este ejemplo: “es el gato muerto del mundo consumista, hedonista”, no obstante, ante todo, el autor rumano subrayó: “No he sido otra cosa que poeta. Incluso mis novelas son, de hecho, poemas. He escrito siempre poesía como una forma de libertad, de solidaridad, de empatía para con todos los hombres”.

Memorando a quienes lo antecedieron en el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances otorgado por la FIL cada año, Mircea Cărtărescu nombró, a quienes dijo son sus héroes literarios, como Nicanor Parra, Juan Goytisolo, Antonio Lobo, Alfredo Bryce Echenique o Enrique Vila-Matas, por ejemplo.

“Es suficiente para demostrar la calidad y la importancia incomparables de este reputado premio. Muchas gracias, asimismo, a la presidencia del premio y al presidente de la Feria del Libro de Guadalajara, una de las ferias del libro más famosas del mundo”.

Mircea Cărtărescu también jugó con la idea del potencial que tiene para trastornar el orden social, y en este tenor “la poesía es más temible aún”, puntualizando que en la ciudad-estado platónica, tras citar “La República”, de Platón, “los únicos poetas admitidos son los oficiales, los laureados, que cantan himnos y odas a la grandeza de la ciudad. Su partitura está estrictamente regulada, su discurso estético es uno e invariable. El poeta libre, con un discurso plural, ese que imita todas las voces de la ciudad, no encuentra hueco en el orden preestablecido. Él es llamado ante los gobernantes, que se inclinan ante él y reconocen su genio, pero le ruegan que abandone la ciudad, porque no resulta útil en ella”.

