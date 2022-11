Hoy lunes a las 18:00 horas en el salón 1 de Expo Guadalajara en el marco de la FIL, Jorge Volpi y Pedro Ángel Palou presentan la novela póstuma de Ignacio Padilla, “Lo que no sabe Medea”, texto con el que continúa su legado para deleite de sus lectores. En entrevista para EL INFORMADOR, Volpi comparte que se trata de una obra que Nacho dejó entre sus manuscritos.

“Es una novela que está casi completa, Nacho era un minuciosísimo corrector. Entonces, no sabemos en qué medida habría seguido corrigiéndola, pero básicamente se puede leer así terminada, la cual demuestra el arte narrativo del infinito talento que él tenía para escribir”. Jorge resalta que él se ha encargado en acuerdo con Ignacio y con sus herederos, de darle continuidad a su obra, “he estado un poco como albacea o como editor, primero con la que me parece su obra maestra absoluta, la “Micropedia” (Páginas de Espuma), la cual publicamos hace unos años, una colección de cuatro libros de cuentos, y ahora esta novela que es el último texto de ficción que quedó entre los papeles de Nacho, pero quedan algunas cosas de no ficción”.

En “Lo que no sabe Medea”, Padilla imagina lo que habría pasado si habrían sobrevivido los hijos de Joseph Goebbel, “él estaba muy perturbado por la idea de unos padres asesinando a sus propios hijos y la manera de revertirlo ha sido contando lo que habría pasado si hubieran seguido vivos”.

El primero de mayo de 1945, Joseph Goebbels, ministro de propaganda del Tercer Reich, y su esposa, Magda Goebbels, se suicidan en un búnker subterráneo en el corazón de Berlín. Antes de quitarse la vida, Magda mata a sus seis hijos —cinco niñas y un niño de entre cinco y trece años— haciéndoles ingerir cápsulas de cianuro para así salvarlos, piensa, del horror de la posguerra. Con el tiempo, surgen teorías que señalan que alguno o varios de los niños Goebbels pudieron haber escapado del búnker, se lee en la sinopsis del libro.

Responde a sus obsesiones con “Partes de guerra”

Este año, Volpi también publicó su reciente novela “Partes de guerra”, un texto donde explora dos temáticas que lo mueven mucho. “Este libro responde a dos obsesiones, de un lado la neurociencia, la cual me ha interesado mucho, y del otro lado la violencia, en particular aquí (en este libro) la que se da entre niños”, explica. “La novela se estructura a partir de dos mundos, de un crimen que ocurre entre niños y adolescentes en un pequeño pueblo entre la frontera de México y Guatemala, y por el otro con un grupo de neurocientíficos que visitarán la zona para tratar de entender por qué ocurrió este crimen, no tanto quién lo cometió porque eso lo sabemos desde el principio”.

A partir de ahí, la novela es una exploración sobre los orígenes de la violencia, de dónde viene y de dónde surge, “habrá muchas teorías a lo largo del libro y estos dos grupos (los adolescentes y los neurocientíficos) irán viéndose un poco como espejo uno del otro”. Y es que los protagonistas de la trama generarán otros vínculos donde se involucren otro tipo de sentimientos. “Esta novela se basa en algunos hechos reales, pero es una historia de ficción, a diferencia de ‘Una novela criminal’ que es una novela sin ficción”. A propósito de ésta que menciona, en este año se presentó la adaptación para serie de televisión, la cual se puede ver por Netflix, la historia retoma el caso Cassez-Vallarta.

“Ha sido muy interesante el estreno de la serie, se convirtió en algo que hizo mella en el discurso público y que volvió a poner en el centro no solo este caso, sino los problemas del sistema de justicia mexicano que seguimos teniendo, además del revuelo que provocó que el Presidente hablara cuatro veces de la serie en ‘las mañaneras’ y que pidiera que se volviese a revisar el caso de Israel Vallarta y que al mismo tiempo se discutiera de nuevo la prisión preventiva oficiosa y la necesidad de quitarla, ha sido muy interesante todo lo que ha ocurrido”. Para mediados del 2023, Volpi presentará un libro de cuentos en Páginas de Espuma.