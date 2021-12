FIL 2021: Recuerdan con anécdotas a Almudena Grandes

Hace unos momentos en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), Grupo Planeta organizó un encuentro con la presencia de Ángeles Mastretta, Carlos Puig, Benito Taibo y Gabriela Warkentin para recordar la memoria de la escritora española Almudena Grandes, quien falleció el pasado 27 de noviembre a consecuencia del cáncer.

Marisol Schulz, directora de la FIL, no pudo asistir a la charla por motivos de agenda, pero dejó un discurso donde recordaba su trayectoria y donde le dio el pésame a su pareja Luis García Montero, así como a su familia. De hecho, Benito inició la conversación leyendo un poema de Luis dedicado a Almudena Grandes.

Ángeles recordó que fue amiga de un día y una noche de Almudena, confesó además que la autora estaría muy contenta de este homenaje, “nosotros sus amigos estamos muy contentos. Yo fui amiga de Almudena una tarde y una noche, no puedo decir que toda la vida y eso me da mucha tristeza. Joaquín Sabina nos invitó a su casa a cenar un día que estuve en España y fue reírnos toda la noche, hablamos de su admiración por (Benito) Pérez Galdós”, de hecho compartió que ella se adentró no en parecerse al autor, pero sí al deseo de él.

También leyó el fragmento de una entrevista que Almudena dio a la FIL, donde resaltaba que era escritora por que le gustaba leer.

Benito habló de su gran amistad con Almudena

“Era mayor que yo por 24 días y mejor que yo por 24 libros. Ha estado en mi casa con mi familia, siendo una de las nuestras, una mujer de palabra y de palabras. Su palabra valía más que cualquier cosa y no hablo de su novelística, sino de cómo la empeñaba frente a las cosas del mundo”.

El autor pidió tres deseos, dos a nombre de Almudena y uno a nombre suyo: Que gane el Atlético de Madrid alguna liga, “Almudena sería muy feliz”; que se proscriban los partidos de ultra derechera en el mundo y “que Almudena Grandes sea recordada para siempre, que no caiga sus nombre en las aguas del olvido como decía Quevedo”.

El periodista Carlos Puig dijo que hace 11 años le tocó conversar con Almudena cuando escribió “Inés y la alegría”. Y en esa charla ella le preguntó sobre cuando llegaron los Puig a México y por qué lo habían hecho, que si conocía las historias de vida de sus abuelos, de sus tíos, él le dijo que no es que su familia le ocultara las cosas que sucedían con sus parientes en España, pero es que más bien los que se quedaron allá no tocaban ese tema.

Y entonces, cuando se volvían a encontrar la misma pregunta volvía resurgir, relatando Carlos que Almudena hablaba de que en España no se han contado bien a bien los tiempos del franquismo. “A través de la literatura de Almudena entendí la historia de mi familia que se quedó allá”.

En su turno, Gabriela compartió que ella no fue amiga de Almudena a diferencia de los demás, pero en 2017, un 27 de noviembre desde la FIL les tocó convivir con un grupo de adolescentes que la cuestionaban a la autora si se vivía de ser escritora, qué cómo escribía sus libros y por qué tenían tantas hojas, una anécdota que la comunicadora recuerda con mucha gracia por la insolencia y claridad de los jóvenes.

Pidió mantener viva a la autora desde las carcajadas y sobre cómo manejar la insolencia y en lo personal ella se queda con las lecciones que le dejó la autora en cuanto a que se puede ser mujer de otra manera y confrontar de otra manera sin perder la sonrisa. La charla cerró con la canción de Joaquín Sabina, “Noche de bodas”, una de las favoritas de la autora y la cual, señalaron, se tocó en su funeral.

