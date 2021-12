Oswaldo Hernández es un escritor, editor y profesor universitario proveniente del Estado de México. Actual ganador del “Premio de Literatura Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco 2021” por su obra: Una ciudad para el fin del mundo.

“Hay muchas cosas que definen mi carrera. Soy también un todólogo en el buen sentido. Nunca le he hecho el feo a todo tipo de trabajo. En todas las experiencias se aprende y se aprende a ser humano. A que todas las personas tienen un valor, sin importar las diferencias...”

Nos habla de cómo se sintió al recibir una distinción tan importante en la presente edición de la Feria Internacional del Libro, Guadalajara 2021.

“Es un honor enorme y una responsabilidad tremenda. Se tiene la oportunidad de que la gente te lea y de mandar un mensaje. Ya no es hacer cuentos para mi familia, para mis amigos, mi esposa. Es comunicar, y eso es una gran responsabilidad.”

Considera que hace falta información, conocimiento y mucha responsabilidad en la sociedad para poder ayudar en problemáticas como las que plasma en su libro. “Desde la esperanza encontremos soluciones. No echemos culpas simplemente. Se tiene que dejar de consumir irresponsablemente.”

A Oswaldo le hubiera encantado presenciar un debate entre Octavio Paz y Carlos Monsiváis. “Estaría padre poner a debatir en México a Octavio Paz con Monsiváis. Para mí Octavio es un platónico y Monsiváis es un pragmático. Me gustaría verlos porque coincidieron en tiempo y espacio pero realmente entre el miedo, el respeto, o no sé qué fue, nunca debatieron como tal.

Finaliza la entrevista con el siguiente mensaje para la Comunidad Mar Adentro: “Yo no creo tanto en el deber ni en la axiología. Yo creo más en el valor de cosas como las que Asociaciones como Mar Adentro, hacen. Lo que nos falta no es gente que opine, si no difundir y provocar el pensamiento.”