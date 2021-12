"Espero que el próximo Premio La Catrina sea para otra mujer": Adriana Mosquera "Nani"

“La Catrina”, el máximo galardón del Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta, de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), ha sido entregada a la artista colombiana Adriana Mosquera Soto “Nani”, quien durante la tarde de este sábado, en el penúltimo día de actividades del encuentro literario, fue reconocida con este galardón por su estilo, mensaje social y feminista en cada viñeta y también por sus 25 años de trayectoria.

“El Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta ha sido para mí un punto de apoyo y de creación de actividades en torno a las mujeres caricaturistas, donde siempre he recibido como respuesta un sí contundente”.

La ceremonia que reunió a estudiantes de arte y diseño, así como apasionados por el dibujo y la historieta, recordó los inicios de “Nani” y cómo es que ideó a uno de sus personajes más emblemáticos desde su natal Colombia: “Magola”, con el que ha representado a miles de mujeres latinoamericanas que buscan romper con los estereotipos sociales y de lo que se considera bello y perfecto.

“El mundo, es posible que esté cambiando y se le esté dando importancia a las mujeres haciendo más visible su trabajo, y también cada vez somos más mujeres que nos atrevemos a incursionar en mundos pensados solamente para hombres. Opinar, dibujar, escribir, publicar, hacer política, ha estado de lado para nosotras por mucho tiempo, por eso en mi trabajo hablo desde lo cotidiano, desde la cocina, el baño, la cama, pero no se equivoquen, no son temas solo para mujeres, como siempre me quieren hacer creer los editores, hablo de economía, ecología, política, religión, inseguridad ciudadana, desde el sitio donde muchas mujeres damos las más grandes y épicas batallas: nuestras casas”.

Tras escuchar las cualidades que las autoridades de la FIL expresaron para compartir su admiración y respeto por el trabajo de “Nani”, la también escritora memoró cómo ha sido su historia con la FIL en Guadalajara y cómo en estos pasillos ha forjado grandes amistades con exponentes a los que ha considerado maestros, como el ausente Eduardo del Río “Rius”, por ejemplo.

Al resaltar que “Nani” es la segunda mujer artista en ser galardonada con “La Catrina” (la argentina Maitena Burundarena lo recibió en 2013), la creadora de “Magola” enfatizó en la importancia de seguir abriendo camino a más mujeres desde todos los ámbitos posibles, además expresar abiertamente su deseo de que la próxima edición del premio sea entregado también a otra mujer.

“Es el momento de desaprender todas esas viejas ideas y crear una nueva sociedad, en donde la unión de todas y todos importe de verdad. Respetar y reconocer el trabajo de las mujeres es uno de los primeros pasos y por eso este premio es un triunfo de todos, de nuestro gremio y de nuestra sociedad. Quiero proponer una idea que, a pesar de este discurso, va a sonar muy osado: espero que el próximo Premio Catrina sea para otra mujer”.

SABER MÁS

La ceremonia de premiación “La Catrina” a la artista colombiana Adriana Mosquera está disponible vía streaming en el canal oficial de YouTube de la FIL: https://www.youtube.com/watch?v=E4eAKaRoXqo.

OA